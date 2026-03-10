Sergi Cardona: Nos vemos capaces de competir por la tercera plaza y lograrla

El defensa del Villarreal Sergi Cardona aseguró que el equipo se ve capaz de acabar la Liga en la tercera plaza, pero advirtió de que el encuentro de esta jornada en el campo del Alavés "será durísimo", entre otras cosas por estar el equipo vitoriano con necesidad de puntos para no entrar en descenso.

"Cuesta mucho ganar porque los equipos se juegan mucho. Todo se aprieta por la necesidad. Hemos de ir partido a partido. Victoria a victoria. Nos vemos cuartos en la clasificación, empatados con el Atlético. Nos da confianza", señaló en una rueda de prensa.

"Si estamos donde estamos es porque el equipo lo merece. Hemos estado terceros y cuartos hasta ahora. Nos vemos capaces de competir por la tercera plaza y lograrla", añadió. El Villarreal tiene ahora los mismos 54 puntos que el Atlético, que ocupa la tercera posición.

Cardona dijo que protagonizan "una temporada histórica, muy buena en lo que se refiere a la Liga" y que no cree que les falte "nada". "Si estamos ahí arriba a estas alturas es que estamos haciendo las cosas bien. Ganamos partidos y estamos ahí porque nos lo merecemos. Cuesta ganar partidos. También a los grandes. A nosotros, como a todos", señaló.

Del choque en Mendizorroza señaló que hasta el final de la campaña "todos los partidos serán una lucha, especialmente con los equipos que se juegan la permanencia". "Será durísimo. Sabemos lo que nos espera. Será muy difícil y tocará luchar mucho allí", apuntó.

"Espero un partido muy complicado, de muchos duelos. Muy competido. Entrarán apretando mucho en el inicio. Buscarán un gol rápido. Debemos entrar bien en el partido, siendo competitivos. Para luego hacer nuestro fútbol. Debemos ganar los duelos, defender bien y, a partir de ahí, hacerles daño con nuestro juego y nuestras armas arriba", afinó.

Un objetivo claro

Cardona admitió que aunque se han mostrado fiables antes los equipos de la parte baja de la clasificación, no han sido capaces de ganar a los grandes, pero pidió valorar lo primero.

"Es verdad que cuando llegan esos partidos le das vueltas. Pero nos han fallado los detalles en ese tipo de partidos. Penaltis, expulsiones… errores que no puedes cometer contra estos grandes equipos. Eso nos ha hecho pagar caros los errores. Luego, por ver la parte positiva, cuando hemos tenido que ganar los partidos que debías ganar, hemos sido capaces de ganar. No es fácil", recordó.

El defensa del Villarreal Sergi Cardona, y el centrocampista del Real Madrid Franco Mastantuono, durante el Real Madrid - Villarreal. / JJ Guillén / EFE

Cardona pidió aprovechar los minutos de inspiración que tienen para "matar" los partidos. "Si perdonas, acabas sufriendo. Hay que hacer gol con las ocasiones que lo generamos", dijo.

Pero también pidió ser capaces de dejar su portería a cero. "Nos está costando y debemos mejorarlo. Es una clave para ganar partidos. Si dejamos la portería a cero y hacemos un gol, estamos muy cerca de ganar los partidos. El otro día queríamos dejar la portería a cero. Es muy importante y lo tomamos como un récord. Si lo hacemos, estaremos muy cerca de conseguir victorias", analizó.

El defensa subrayó el buen rendimiento que tiene hasta ahora la plantilla y que minimiza el impacto de las lesiones. "Todo el que entra mantiene el nivel. Esté quien esté, esta plantilla tiene capacidad para competirle a cualquiera. No nos podemos quejar porque todos los equipos estamos igual. Las bajas forman parte de la competición y de la carga de partidos", asumió.

A nivel personal

Respecto a su campaña agradeció haber tenido cierta continuidad. "Ha sido una temporada de aprendizaje. Me ha hecho crecer como jugador. Es normal que se rote, más aún cuando juegas Champions. Competir el puesto y ganarte la titularidad te hace crecer mucho como jugador. Pero, sí, cuando acumulas partidos te da confianza y juegas de otra manera", explicó.

El defensa no quiso valorar el hecho de que su entrenador, Marcelino García Toral, acabe contrato en junio y aún no haya renovado. "Cada uno tiene su situación personal con el club. Somos profesionales. Trabajamos por el objetivo del club y por dar nuestra mejor versión. No pensamos en eso. Solo nos centramos en ganar al Alavés y conseguir el objetivo que se marca el club", concluyó.