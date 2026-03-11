Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Noticias Valencia CFMercado de FichajesFórmula 1
instagram

Fernando Roig habla de la renovación de Marcelino y el objetivo del Villarreal CF

El consejero delegado 'groguet', en la misma línea que el asturiano, habló de retomar las conversaciones a final de temporada y dejó claro que no es "ni optimista ni pesimista" respecto a su continuidad

Marcelino, head coach of Villarreal CF, looks on during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Villarreal CF and Elche CF at La Ceramica stadium on March 8, 2026, in Villarreal, Spain. AFP7 08/03/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Ivan Terron / AFP7 / Europa Press;2026;SOCCER;SPORT;ZSOCCER;ZSPORT;Villarreal CF V Elche CF - LaLiga EA Sports

Marcelino, head coach of Villarreal CF, looks on during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Villarreal CF and Elche CF at La Ceramica stadium on March 8, 2026, in Villarreal, Spain. AFP7 08/03/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Ivan Terron / AFP7 / Europa Press;2026;SOCCER;SPORT;ZSOCCER;ZSPORT;Villarreal CF V Elche CF - LaLiga EA Sports / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Rafa Jarque

Rafa Jarque

Valencia

Marcelino García Toral y la negociación para su renovación con el Villarreal CF están dando que hablar en los últimas días. El técnico y el club groguet todavía no han llegado a un acuerdo para el nuevo contrato, aunque Marcelino ya explicó hace poco que no existía ningún problema, sino que ambas partes se habían emplazado a final de temporada para retomar las conversaciones.

Este miércoles, Fernando Roig Nogueroles, consejero delegado del Villarreal CF, ha concedido unas declaraciones a À Punt y, entre otros muchos temas, se ha pronunciado acerca de la renovación del técnico asturiano.

"No soy optimista ni pesimista"

Nogueroles no quiso dar demasiadas pistas, aunque sí dejó claro que ahora mismo el proceso está en un compás de espera, emplazado para final de temporada como bien explicó Marcelino: "Es verdad que quedamos hablar a final de temporada. Lo que hay que poner en valor es que el técnico está totalmente centrado, él y su cuerpo técnico en el interés del club por el interés personal. No quieren discutir ahora mismo de nada, sino simplemente centrarse en conseguir el objetivo. A partir de ahí hablaremos. No soy ni optimista ni pesimista, ahora mismo lo que queremos es lograr por segundo año consecutivo jugar la Champions. Me parece una actitud muy loable por parte del cuerpo técnico, que antepone el objetivo del club a objetivo personal".

Marcelino, en un entrenamiento con el Villarreal CF

Marcelino, en un entrenamiento con el Villarreal CF / Villarreal CF

Objetivo Champions

Precisamente respecto al objetivo del equipo también se pronunció el consejero groguet, dejando claro que jugar la Champions debe seguir siendo la meta: "Queremos jugar la Champions el año que viene, si encima es superando al Atlético de Madrid sería un éxito. La Champions es un ingreso muy importante, que nos permite mantener el mismo equipo que tenemos o similar una temporada más".

"Sabemos que necesitamos 14 puntos más o menos para lograr el objetivo, por lo que debemos seguir centrados en ello", añadió.

Noticias relacionadas

Respecto a la situación del equipo en liga, explicó lo siguiente: "Estamos en una posición privilegiada, estamos cuartos empatados con el tercero y a distancia del quinto. Pero sabemos que eso se puede recortar, ya que sabemos que los equipos que nos persiguen son buenos equipos y que en cualquier momento nos pueden complicar".

TEMAS

Tracking Pixel Contents