Conquistar Mendizorroza y afianzar el objetivo

El Villarreal y la Champions. La Champions y el Villarreal. En este caso, el orden de los factores no altera al producto, a la meta, al objetivo final de alcanzar una segunda clasificación histórica a la máxima competición europea. Los de Marcelino García Toral encaran estas 11 últimas jornadas con la determinación y la esperanza de consolidar la cuarta plaza en LaLiga, lo que equivaldría a volver a ser un año más partícipes de la afamada Champions League. Todavía queda mucho camino por recorrer. Trabajo y compromiso se hacen más necesarios que nunca para no perder el foco y seguir su paso firme a nivel nacional.

Sin esa versión arrolladora, pero sí efectiva y cohesionada, con esa pegada inherente a los atacantes groguets. Sin ser la versión más lúcida, pero sí contundente y generadora de mucho caudal ofensivo. Aunque el submarino amarillo ha sumado importantes resultados ante rivales exigidos por su delicada coyuntura (véase Levante, Valencia o Elche), el equipo ha bajado ligeramente el pistón en esta segunda vuelta. De momento, son 10 de 24 puntos posibles en ocho partidos: tres victorias, cuatro derrotas y un empate. No obstante, se le suma ese triunfo por 0-1 ante el conjunto granota en el Ciutat de València. El objetivo está más cerca que nunca... pero falta seguir concentrados y preparados para rematar la faena con éxito. La Cerámica, un bastión prácticamente inquebrantable esta temporada, vive con ilusión y satisfacción este tramo final de campaña, con la mirada puesta en ese duelo liguero este viernes a las 21:00 horas ante el Deportivo Alavés. Seguir fuertes, unidos y resistentes ante todo lo que viene. 33 puntos para que el Villarreal-groguets sigan haciendo historia juntos.

Los jugadores del Villarreal celebrando el gol de Mikautadze ante el Levante UD / LALIGA

Asaltar Mendizorroza y afianzar el objetivo

Pero antes de elucubraciones o especulaciones sobre lo que pueda o no pasar en el futuro, ahora se aproxima un duelo clave ante el Deportivo Alavés para fortalecer esa cuarta plaza. Y... quién sabe si completar un ambicioso sorpasso al Atlético de Madrid, arrebatándole esa hegemónica tercera posición. De momento una cosa y luego, si se puede, la otra. Pero el sueño y la gran ambición del Villarreal, de sus jugadores y de la afición es quedar tercero en el campeonato liguero. Ahora, lo más inmediato es visitar y conquistar Mendizorroza, un campo históricamente muy difícil para los groguets. Actualmente, Los de Marcelino, en cuarta posición y con una distancia de 11 puntos sobre el Real Betis, aterrizan en tierras vitorianas con la esperanza de sumar los tres puntos, volver a fortalecerse como visitante y consolidar la ansiada clasificación a Champions League.

Un Alavés competitivo, pero exigido

Por su parte, los de Quique Sánchez Flores llegan al encuentro tocados, con la necesidad de sumar puntos cuanto antes para seguir fuertes en esa ardua pelea por la permanencia. Dos puntos separan al conjunto babazorro de entrar en unos puestos de descenso que darán guerra hasta el final. Todavía no hay nada decidido; pero Oviedo, Levante, Mallorca, Elche y el propio Alavés componen un pelotón de equipos que luchan a muerte por no perder la categoría. La distancia entre ellos es mínima y la igualdad es máxima. A ello se le suma estas dos últimas derrotas del equipo vitoriano frente a Levante UD y Valencia CF. Por ello, los albiazules quieren conseguir esa sexta victoria en casa, aunque en frente tienen a uno de los mejores equipos de la Liga, concretamente el cuarto mejor visitante de la competición.

Un choque con objetivos y tendencias dispares, pero ambos con sus respectivas exigencias en mente. Una visita complicada para los groguets ante un rival sólido y competitivo de local, pero que superarla supondría un gran avance en su aspiración por cerrar el Top 4. Una de las grandes amenazas es el goleador Lucas Boyé, quien suma nueve goles y una asistencia. Además, en los últimos tres encuentros suma cuatro dianas. Un delantero difícil de defender: fuerte en los duelos, calidad en las descargas y combinaciones y con capacidad goleadora. La defensa amarilla, incapaz de encadenar porterías a cero como antes, deberá estar firme y atenta ante las acometidas de su rival bajo el aliento de su gente. Una de las grandes noticias en el pasado derbi autonómico contra el Elche fue el regreso de su sempiterno capitán, Gerard Moreno, quien sumó alrededor de 25 minutos para seguir cogiendo confianza y recuperar su mejor versión. Sin duda, un activo clave en el juego de este equipo: experiencia, compromiso y clase siempre a disposición del submarino amarillo.

Gerard Moreno, durante el encuentro ante el Alavés / LALIGA

Una visita siempre difícil

A lo largo de la historia, uno de los estadios que más se le ha resistido al Villarreal es precisamente Mendizorroza. Aunque la última vez que se enfrentaron groguets y babazorros, en la jornada 19, el encuentro terminó con victoria amarilla por 3-1, el Villarreal CF lleva seis años sin ganar al Alavés como visitante. Los últimos cinco partidos entre ambos clubes, en términos groguets, se saldaron con dos victorias, dos empates y una derrota. No obstante, en los últimos cinco como visitante son tres derrotas, un empate y tan solo una victoria. Además, en la última décena de enfrentamientos los amarillos únicamente han ganado dos veces en fuedo vitoriano, con otras seis derrotas y dos empates. Profundizando aún más en este escollo, en el siglo XXI, son siete derrotas, dos empates y dos triunfos.

Por tanto, este conjunto de datos evidencian la difícil tarea que supone para el Villarreal superar al Alavés en el Estadio de Mendizorroza. La última victoria se remonta a la temporada 2019/20, con triunfo por 1-2 de los de Javier Calleja. En el cómputo global, en toda su historia, el submarino amarillo se ha visto las caras en 16 ocasiones con los babazorros en su campo, con otro resultado desfavorable: diez derrotas, cuatro victorias y dos empates. Teniendo en cuenta estas estadísticas tan representativas de la superioridad del Alavés como local, los de Marcelino quieren romper esta mala racha de resultados, con una actuación segura y convincente. Una oportunidad para demostrar el poderío de este equipo como visitante y para dar un golpe encima de la mesa casi definitiva en la pelea por el cuarto puesto.

Convocatoria definitiva

El Villarreal ha publicado hace escasas horas su convocatoria definitiva de cara a la cita clave ante el Deportivo Alavés. Entre ellos, destaca la presencia de Georges Mikautadze, quien estaba en duda tras haberse perdido varios entrenamientos durante la semana, aunque su presencia no estaba descartada. Ahora, Marcelino, teniendo en cuenta el estado físico actual del georgiano y de Gerard Moreno, que aún no está al cien por cien, deberá valorar que jugadores componen su delantera de cara al partido de mañana. La otra gran novedad es Kambwala, que ha recibido el alta médica siete meses después de su larga y complicada lesión. No obstante, Ayoze Pérez continúa ausente con molestias físicas y se une a los lesionados de larga duración Juan Foyth, Logan Costa y Pau Cabanes.