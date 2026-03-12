Marcelino presume de la brecha abierta con los 'gigantes' dormidos

Marcelino García Toral compareció ante los medios en la previa del choque entre el Alavés y el Villarreal CF, mostrando una mezcla de ambición y orgullo por el camino recorrido hasta ahora, cuando falta once jornadas para el final de LaLiga. El técnico asturiano no solo analizó el duelo en Mendizorroza, sino que puso en perspectiva la magnitud de la campaña que está firmando el 'Submarino amarillo', marcando distancias siderales con 'gigantes' históricos de la competición como Athletic Club, Valencia CF o Sevilla FC, curiosamente, tres clubes por los que pasó por los banquillos.

Un Villarreal 'gigante' ante Valencia, Sevilla y Athletic

El preparador del conjunto 'groguet' quiso poner en valor el rendimiento de su plantilla comparándola con los perseguidores en la clasificación de la Liga. A pesar del desgaste de haber disputado la Champions League, Marcelino destacó la brecha abierta con equipos de la zona noble:

"Tener 54 puntos, sacar 11 al Betis, 14 al Celta, 19 al Athletic y la Real, y más de 20 al Valencia y al Sevilla habla de la enorme temporada que están haciendo estos futbolistas"

Hoy, la plaza de Champions League para el Villarreal está muy cerca de ser segura. El quinto podría acceder también a la máxima competición continental de la UEFA, siempre y cuando los clubes españoles en los torneos europeos rindan entre las dos mejores federaciones. Los amarillos son cuartos con una renta de once puntos sobre el quinto, el Real Betis, y 14 sobre el Celta de Vigo, sexto. Además, están empatados con el Atlético, tercero.

Cuestionado sobre la opción de sacar ventaja a los conjuntos que lo envuelven en la tabla, ya que todos, por delante y atrás, juegan en Europa esta semana, dijo: "No pensamos en eso. Debemos centrarnos en nosotros mismos: en lo que hacemos bien para reforzarlo y en lo que hacemos menos bien para mejorarlo. Nos quedan 11 partidos de 90 minutos, más el descuento. Son pocos. Llevamos mucha carga mental y física porque hemos disputado Champions. Aun así, tener 54 puntos, sacar 11 al Betis, 14 al Celta, 19 al Athletic y la Real, y más de 20 al Valencia y al Sevilla habla de la enorme temporada que están haciendo estos futbolistas. Si ganamos al Alavés y nos ponemos por delante del Atlético, significa que tenemos ilusión y motivación suficientes para afrontar este partido con el máximo esfuerzo".

La respuesta a los elogios y su continuidad

Tras las recientes palabras del consejero delegado del club, Fernando Roig Negueroles, Marcelino se mostró agradecido, aunque dejó claro que se siente en su hogar, pese a que por el momento las conversaciones para la ampliación de su contrato no han prosperado. "Agradecerle las palabras, pero entra dentro de la normalidad", afirmó. Para el asturiano, la clave reside en la "máxima ilusión, esfuerzo y honestidad" con la que entiende su profesión.

"Estamos en un buen club, tengo muy buena relación con los dirigentes, con los futbolistas y con los trabajadores", explicó, reconociendo que la estabilidad del Villarreal nace de la dinámica de resultados positivos que atraviesan, aunque su foco está puesto exclusivamente en "confirmar una gran temporada".

A por la victoria 100 en un escenario hostil

El partido ante el Alavés tiene un aliciente personal para el técnico: la posibilidad de alcanzar su victoria número 100 en Primera con el Submarino. No obstante, Marcelino prioriza el colectivo en un estadio donde el Villarreal suele sufrir: "Vamos a jugar en un campo muy complicado que se nos da mal. Llevamos muchas temporadas sin ganar allí".

Sobre el rival, el técnico advirtió que el cambio de entrenador en el Alavés (la llegada de Quique Sánchez Flores) implica un nuevo estilo que añade dificultad al envite. "Ellos están en una situación complicada y se juegan muchísimo", analizó, consciente de que el tramo final de la competición no permite relajaciones.

Noticias relacionadas

Mantener el hambre hasta el final

A pesar de tener los objetivos encarrilados, Marcelino rechaza el conformismo. Para él, el éxito rotundo llegaría si el equipo no baja el pistón: "Si llegamos a esa situación (cumplir el objetivo pronto), ojalá ocurra, porque significará que lo hemos hecho extraordinariamente bien", concluyó, reafirmando que la motivación de su vestuario sigue intacta para asaltar los puestos más altos de la tabla.