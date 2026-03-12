Marcelino García Toral actualiza el parte médico de Mikautadze
El delantero del Submarino se ha perdido varios entrenamientos en una semana clave para el duelo contra el Alavés, pero no está descartado
Las molestias físicas de Mikautadze han sido una de las notas de la semana en el Villarreal. El delantero ha arrastrado problemas durante los últimos días y, de hecho, se ha ausentado de alguna sesión de entrenamiento, lo que ha encendido cierta preocupación en el cuerpo técnico. Aun así, el atacante no está descartado para el encuentro de este fin de semana ante el Alavés en Mendizorroza, donde el conjunto amarillo espera poder contar con él si finalmente las sensaciones mejoran en las horas previas al partido.
La posible presencia de Mikautadze sería una gran noticia para el Villarreal, teniendo en cuenta el excelente nivel que ha mostrado en los últimos meses. El delantero se ha convertido en una de las referencias ofensivas del equipo gracias a su capacidad para generar peligro, su movilidad en el frente de ataque y una racha goleadora que ha resultado clave para que el conjunto castellonense mantenga sus aspiraciones en la competición.
Además, Marcelino llega al choque con más preocupaciones en la parcela ofensiva. El técnico no podrá contar con Ayoze, que continúa recuperándose de su lesión, mientras que Gerard Moreno tampoco está al cien por cien físicamente pero ya está en dinámica habitual desde hace dos semanas. La situación obliga al entrenador a gestionar con cuidado sus recursos en ataque y a estar pendiente de la evolución de Mikautadze para definir el once que saltará al césped en Vitoria.
En cualquier caso, el duelo ante el Alavés no se presenta nada sencillo. El conjunto vitoriano llega herido tras su derrota frente al Valencia y afronta el partido con la necesidad de reaccionar. Además, el equipo busca sumar su primera victoria desde la llegada de Quique Sánchez Flores al banquillo, un factor que puede convertir el encuentro de Mendizorroza en un desafío especialmente exigente para el Villarreal.
