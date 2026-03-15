Nicolas Pépé brilla y decide de nuevo. Quedan 10 jornadas para finalizar la temporada 2025-26 de LaLiga y el Villarreal CF necesita tener enchufados a todos y cada uno de los integrantes de la plantilla. Con el gran objetivo en mente de conseguir la clasificación a Champions League por segunda vez consecutiva de su historia, los de Marcelino siguen inmersos en esa lucha por la cuarta posición que cada vez parece más cerca y más asegurada. No obstante, el empate en el último suspiro ante el Deportivo Alavés en Mendizorroza da la oportunidad al Real Betis, perseguidor más directo, de seguir enganchado a la pelea y de recortar una distancia que a fecha de hoy es de 12 puntos. Béticos y celtistas se miden a las 18:30 horas en un duelo crucial para esos puestos de clasificación europea.

Diferencial y decisivo

Aunque el submarino amarillo dispone de un buen colchón de puntos, no debe perder el foco y seguir concentrado en los próximos encuentros que vienen. Además, tres de los próximos cuatro son como visitante, otra prueba para observar la capacidad de resiliencia, efectividad y determinación del equipo lejos de La Cerámica. Mikautadze, Pape Gueye, Pau Navarro, Mouriño... son algunos de los nombres más destacados en la segunda vuelta de la temporada. En ese entramado de jugadores hay uno al que se le atañe ser el mejor atacante groguet por trayectoria, experiencia y calidad individual. Ese futbolista no es otro que Nicolas Pépé, uno de esos jugadores diferenciales, capaces de cambiar las tornas de un encuentro en cualquier momento. El marfileño posee una categoría y un aura especial, uno de esos magos que despiertan todos los sentidos futbolísticos tanto en el terreno de juego como en las gradas. Sea como extremo derecho o como delantero, Marcelino necesita de su mejor nivel para dar un plus de calidad en todos los aspectos ofensivos del equipo.

A pesar de no ser su temporada más regular en cuanto a rendimiento y estadísticas, suma cuatro goles y cinco asistencias entre todas las competiciones. Un atacante de primer nivel: potencia, desequilibrio y regate para un jugador que quiere volver a ser decisivo en el tramo final de temporada. Sus trucos y habilidades en el uno contra uno, su velocidad y explosividad en carrera y su capacidad goleadora y pegada de cara a puerta le convierten en un extremo electrizante, difícil de parar por sus rivales. Su protagonismo en el Villarreal se ha visto incrementado tanto en estadísticas como en partidos en su segunda temporada como groguet: suma 37 partidos oficiales y un total de 1781 minutos en LaLiga, el quinto con más minutos de la plantilla. Cierto es que Pépé quiere seguir mejorando sus prestaciones personales con un mayor impacto en el equipo. La afición, encandilada con la clase y las genialidades de su estrella, quiere ver esa mejor versión implacable de su extremo.

Nicolás Pépé controlando el balón ante el Alavés / LALIGA

Obra de arte y empate

A Nicolas Pépé se le pide, como a los grandes, aparecer y ser determinante en esos momentos donde el partido está más cerrado, igualado o tensionado. En esos encuentros con poca claridad e ideas ofensivas, pero donde aparece la calidad individual y el poderío goleador de los grandes jugadores. Y todo ello, Pépé, lo tiene. De hecho, no hay que irse muy lejos sino al encuentro del pasado viernes ante el Alavés en feudo vitoriano. Cuando parecía que el Villarreal iba a caer derrotado por 1-0 frente a los de Quique Sánchez Flores, se manifestó una estrella fugaz que deslumbró hasta a la propia lluvia intensa que caía en Mendizorroza.

A escasos segundos/minutos de finalizar el choque, el atacante de 30 años, que ya había avisado previamente con la misma jugada: recorte hacia dentro y golpeo durísimo directo a toda la escuadra tocando incluso en el palo. Una obra arte que premió tanto el buen momento del jugador como la insistencia del conjunto groguet durante el partido. Esta genialidad desató la locura entre una afición amarilla asombrada por lo que acababa de ver. Pépé volvió a responder con nota: golazo, creación de juego, desborde y el mejor del lado del Villarreal. En lo estadístico, además de la diana, dejó una precisión de pase del 72%, dos oportunidades creadas, una gran oportunidad, 2/5 regates completados, 1/1 centros precisos (100%), tres recuperaciones y 3/4 duelos aéreos ganados (75%). Jugando como delantero, el ex del Arsenal se beneficia tanto de los espacios entre la defensa rival y de su verticalidad, como al caer en la banda derecha, aprovechando su punta de velocidad y facilidad para superar a rivales. En lo que va de 2026 suma dos tantos y tres asistencias.

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Sus estadísticas generales

Nicolas Pépé es el máximo asistente del Villarreal con cuatro asistencias empatado con Moleiro, Comesaña y Mikautadze. Es el tercero con más contribuciones totales del equipo en la Liga: cuatro tantos y cuatro pases de gol. Además, es el jugador que más grandes oportunidades crea, con 10, y el que más oportunidades normales genera, con 38. También es el que más regates realiza, con 44 y una media de casi dos por partido.