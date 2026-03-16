España vuelve a la Comunitat Valenciana: Ahora toca La Cerámica

La Comunitat Valenciana se ha convertido en el 'hogar' de la selección española. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha anunciado el escenario en el que se disputará el partido amistoso entre España y Serbia en el próximo parón FIFA (30 de marzo al 5 de abril). Este duelo será una de las últimas pruebas de Luis de la Fuente de cara al Mundial 2026 de este verano. La selección cambia de planes tras la cancelación de la 'Finalíssima' contra Argentina, que debía disputarse inicialmente en Doha (Catar) al igual que el amistoso contra el cuadro balcánico. Finalmente será el Estadio de la Cerámica donde España arrancará su puesta a punto para la Copa del Mundo el próximo 27 de marzo.

España disputará su cuarto partido en la casa del Villarreal CF, el último fue en 2018 frente a Suiza en un duelo que terminó con empate a 1. De nuevo la Selección regresa a la Comunitat, donde recientemente ha disputado un duelo contra Georgia en el Martínez Valero de Elche y la eliminatoria de cuartos de final de la Nations League en el Camp de Mestalla en València. De esta manera queda de manifiesto la comodidad de la RFEF con las instalaciones de los equipos valencianos así como la ilusión de los aficionados por ver a los que lucharán por la segunda estrella.

Este es el comunicado de la RFEF sobre el España - Serbia

En su camino de preparación a la Copa Mundial FIFA que se celebrará este verano en Estados Unidos, México y Canada, la Selección española jugará un encuentro de carácter amistoso el próximo viernes 27 de marzo a las 21.00 horas. El rival: Serbia. El escenario: La Cerámica.

De esta forma, el combinado nacional se desplazará hasta la ciudad castellonense para medirse al equipo balcánico en un exigente duelo que se llevará a cabo en el estadio del Villarreal CF, recinto con capacidad para 21.332 espectadores.

Esta será la cuarta vez que la Selección visite el feudo amarillo, donde se mantiene invicta hasta la fecha tras superar a San Marino (9-0) y Chile (3-0) en 1999 y 2008, respectivamente, e igualar ante Suiza (1-1) en 2018.

Sobre el rival, España y Serbia se han visto las caras en tres ocasiones, ofreciendo un balance favorable para los nuestros con un empate y dos triunfos, el último en la Nations League de 2024 con goles de A. Laporte, Álvaro Morata y Álex Baena.

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Después de medirse a Georgia en Elche y a Países Bajos en la capital del Turia, el de Vila-real supondrá el tercer choque que la Selección española afronte en la Comunidad Valencia en el último año.