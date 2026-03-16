El Villarreal CF mejora sus registros en casa

El Villarreal sigue creciendo en casa. Y lo hace arropado por su afición, que el domingo llenó de vida las gradas del Mini Estadi —con casi 2000 asistentes— en el Derbi Teika. La ocasión lo merecía: el submarino amarillo recibía en su feudo al Valencia CF en un partido que acabó con el reparto de puntos. Porque las groguetes lo volvieron a hacer. Tercer partido consecutivo como local que luchan hasta el final para darle la vuelta al marcador y lo consiguen. Esta vez lograron adelantarse con un golazo de María Macías, pero en la segunda parte las ches solo necesitaron diez minutos para remontar el partido. Eso sí, el conjunto que dirige Jordi Ferriols no había dicho todavía su última palabra.

El técnico del Villarreal acertó con los cambios y la reacción del equipo fue inmediata. Tres minutos después del gol en propia puerta de Montse Quesada, tras un córner botado por Sara Tamarit, Irene Miguélez devolvió la igualdad al luminoso. Cualquiera diría que uno de los primeros balones que toca una defensa es para enviarlo al fondo de la red… pero así fue. Entró en el minuto 69 y en el 72 aprovechó un rechace de la meta valencianista a un disparo de Lauris para firmar el empate definitivo.

Las estadísticas hablan por sí solas

Con solo siete puntos logrados en casa. Así acabó el Villarreal el 2025. Era el duodécimo equipo —de catorce— en cuanto a rendimiento como local se refiere. En los seis partidos disputados en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza apenas había logrado dos victorias, además de un empate y tres derrotas. Pero con la entrada del nuevo año la dinámica ha cambiado. Es especialmente notorio en los últimos tres compromisos en casa, donde el submarino amarillo ha puntuado en todos ellos, algo que no había conseguido en lo que va de temporada: victorias ante CA Osasuna (2-1) y Deportivo Alavés (2-1) —único equipo en vencer tanto en la ida como en la vuelta a las vascas— y empate ante el Valencia CF.

Unos resultados que han alzado al equipo que dirige Jordi Ferriols hasta la séptima plaza de la clasificación como local. El Villarreal parece haber dado con la tecla y encontrado mayor solidez ante su afición. Y, de hecho, buena parte de ese crecimiento se explica por las energías renovadas que ha traído consigo el 2026. Porque de los 17 puntos que acumula hasta la fecha, diez han llegado en este inicio de año: a los resultados mencionados anteriormente se ha de sumar la visita del Real Betis que se selló con 2-1 para las castellonenses con las dianas de Aixa Salvador y María Cienfuegos.

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Honor a su apellido

Precisamente, Aixa Salvador ha sido una de las protagonistas en las últimas victorias del Villarreal y también en el empate a domicilio frente al Atlético de Madrid B. Antes del parón internacional, si no hubiesen llegado sus goles, el equipo solo habría sumado dos de los siete puntos que finalmente logró. Las matemáticas son claras: las victorias ante Osasuna y Alavés, y el empate ante el filial rojiblanco llevaron su firma. Además, la atacante amarilla se ha convertido en la pichichi del equipo con 12 tantos, igualada con Natalia Escot, del Barça B, y solo por detrás de la madridista Naiara Sanmartín.