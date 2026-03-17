Muchas dudas con el estado físico de Ayoze Pérez. El delantero canario, que marchó lesionado en el minuto 67 ante el Barcelona en el Camp Nou, arrastra nuevos problemas musculares que le han impedido participar en los últimos dos encuentros ante Elche CF y Deportivo Alavés. La incertidumbre está instalada en una Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza ante una nueva posible dolencia física que está limitando mucho sus opciones durante la temporada. Su largo historial de lesiones en la presente campaña hace saltar las alarmas acerca de su condición física y si podrá estar disponible para la siguiente jornada.

Sin entrenar con el grupo

De momento, el "22" groguet se ha vuelto a ejercitar al margen en el entrenamiento de este martes y peligra su presencia este viernes a las 21:00 horas ante la Real Sociedad en La Cerámica. Ahora que parecía que el originario de Santa Cruz de Tenerife salía de ese bucle de contratiempos físicos que tanto le han mermado a principios de temporada, la situación ha vuelto a empeorar al no saber nuevas favorables en los últimos días/semanas. Por ello, existe mucha preocupación entre los aficionados amarillos tras las múltiples limitaciones físicas de su delantero este curso.

Este conjunto de lesiones musculares le ha impedido ser todo lo protagonista que hubiera querido, con unas estadísticas en términos de partidos y de goles alejados de esa mejor versión mostrada la temporada pasada. El Villarreal necesita de su atacante para seguir fortaleciéndose en ataque y aumentar su poderío goleador. Por su parte, Gerard Moreno también acaba de recuperarse de otra lesión muscular; no está en un estado físico óptimo, lo que obligaría a Marcelino García Toral a volver a tirar de un enrachado Mikautadze o Nicolas Pépé como delantero centro. Ahora, falta por ver qué decisión toma el técnico asturiano en un encuentro importante y exigente ante una Real Sociedad en un gran estado de forma de la mano de un Pellegrino Matarazzo que ha revitalizado al equipo por completo.

Ayoze Pérez disputando un balón con Take Kubo / LALIGA

Estado físico de la plantilla

En cuanto al resto de integrantes de la plantilla, todos están sanos y preparados, excepto tres jugadores que continúan trabajando al margen en su proceso de recuperación de sus respectivas lesiones de gravedad. Ayoze Pérez se une a los Logan Costa (rotura ligamento cruzado anterior y cerca de regresar), Juan Foyth (rotura tendón de Aquiles) y Pau Cabanés (rotura ligamento cruzado anterior). Todos ellos siguen sin estar disponibles para el técnico asturiano. Depende de cómo evolucione el canario; entrará o no en la convocatoria de cara al encuentro liguero frente a la Real Sociedad.