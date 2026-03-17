El PSG acaba con el gran sueño de la 'final four' del Villarreal juvenil

El Villarreal cayó ante el Paris Saint-Germain por 0-1 en los cuartos de final de la Liga de Campeones Juvenil en el encuentro disputado este martes en el Mini Estadi de la ciudad deportiva. El conjunto amarillo fue superior a su rival pero se topó hasta tres veces con los postes y con la gran actuación del meta James, que incluso paró un penalti en la segunda mitad.

Los dos equipos, inmersos en una dinámica de resultados muy positiva en esta competición, arrancaron el partido sin contemplaciones y en busca de la portería rival. Tras un par de buenas ocasiones del conjunto castellonense fue sin embargo el PSG el que se adelantó en el marcador, tras una rápida transición después de una recuperación en la medular, que Elijah Ly definió con clase con un gran recorte en el área y un disparo colocado a los 26 minutos de juego.

Se repuso el Villarreal al tanto de los parisinos y con una presión muy adelantada, que le permitió recuperar pronto la posesión del balón, dispuso de buenas oportunidades para empatar, pero el poste evitó el gol de Iker Adelantado y posteriormente el meta visitante James, uno de los mejores de su equipo, permitió con una par de grandes intervenciones que su equipo se marchara al descanso con ventaja.

Monólogo e ímpetu groguet

En la reanudación, el equipo francés buscó defender a través de la posesión y aunque el Villarreal no llegaba con tanta claridad pudo empatar en el minuto 58, tras un penalti cometido sobre Hugo López, que el propio delantero lanzó pero James acertó la dirección del disparo y evitó el gol.

Aunque con menor claridad de ideas, el Villarreal se volcó en busca de la igualada, que pudo llegar en el minuto 80 tras una arriesgada salida por alto del meta parisino que perdió el balón al tropezar con un compañero y Gaitán, a la media vuelta, remató al travesaño a puerta vacía.

El partido era un monólogo de los pupilos de Pepe Reina que apuraban sus últimos cartuchos, una eléctrica transición no la aprovechó Tendeng, que en su cara a cara con James disparó excesivamente cruzado con todo a favor y apenas un minuto después un centro de Guillamón se fue cerrando y fue repelido por la cruceta de la portería. En los ocho minutos de añadido, el Villarreal cayó en la precipitación y el PSG logró el pase a la final a cuatro.