Marcelino se posiciona tras el último escándalo de Marruecos en la Copa África

El entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, comentó este miércoles la decisión de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) de dar por perdida a Senegal la final de la última Copa de África y declarar campeona a la selección de Marruecos, lo que dejaría sin el título a su jugador Pape Guaye, héroe de su selección en ese encuentro al marcar en la prórroga el 0-1 con el que acabó el choque.

La decisión de la CAF de anular el resultado del encuentro del pasado 18 de enero y de dar el triunfo a Marruecos por 3-0 se tomó, según la federación africana, "en aplicación del artículo 84 del reglamento" de esta competición, que elimina a un equipo por abandonar el campo "antes del final regular del partido sin la autorización del árbitro", por lo que "se considerará perdedor y eliminado de forma definitiva" al conjunto infractor.

"Senegal es el campeón de la Copa África"

Marcelino, que explicó que aún no había podido hablar con Pape Gueye, se mostró contrario a la decisión al entender que el árbitro aceptó que el partido continuara tras regresar Senegal del vestuario.

Noticias relacionadas

"No me dio tiempo a hablar con él. Supongo que todo volverá a su cauce. Será la primera vez que ganas algo en el campo y te lo quiten. No me parece normal. Me parece que Senegal es el campeón de la Copa África. En su momento se paró y se decidió seguir. Lo normal es que todo vuelva a la normalidad", apuntó.