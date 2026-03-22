Tres salidas difíciles consecutivas para dejar cerrado el objetivo

El Villarreal CF está muy cerca de cerrar su gran objetivo. Esa clasificación a Champions League por segunda vez consecutiva en su historia está a un paso de completarse, aunque todavía faltan nueve jornadas finales para que se decida todo. Actualmente, el submarino amarillo es tercero, con 58 puntos y, con la contundente victoria por 3-1 ante la Real Sociedad, mantiene una sólida distancia de 14 puntos con el Real Betis. Falta que termine el encuentro entre Athletic Club y el conjunto bético en San Mamés para ver si se mantiene o no este colchón de puntos casi definitivo.

Dinámica positiva y vuelta de Gerard al once

Paso a paso, jornada a jornada, los de Marcelino García Toral están inmersos en una dinámica positiva de resultados —cuatro victorias, un empate y una derrota ante el Barcelona en los últimos seis partidos— y tienen la mirada puesta en apuntalar esa cuarta plaza, que confirmaría la participación en la próxima edición de la máxima competición europea el año que viene. Este gran triunfo frente al conjunto txuri-urdin supone dos cosas: vencer a un rival en una dinámica ascendente y peleador por puestos europeos, y recuperar nuevamente la tercera posición, adelantando a un Atlético de Madrid que juega esta noche ante el Real Madrid en el Berbabéu.

Además, Gerard Moreno no solo volvió a ser titular tras recuperarse de una nueva lesión muscular, sino que anotó uno de los goles junto a los otros goleadores Mikautadze y Nicolas Pépé. Ya son ocho dianas en 15 partidos para el sempiterno capitán groguet. Este es el otro objetivo ambicioso del Villarreal: romper la hegemonía rojiblanca y ser el tercer mejor equipo español de la campaña 2025/26.

Gerard Moreno celebrando su gol ante la Real Sociedad / LALIGA

Calendario abril: tres salidas consecutivas

Ahora, el Villarreal CF afronta la recta final del campeonato liguero con un calendario de abril exigente por jugar tres partidos consecutivos como visitante y por la necesidad de sus rivales. Primero, el conjunto de la Plana Baixa se enfrentará el 6 de abril ante el Girona de Míchel en Montilivi. A pesar de haber mejorado su rendimiento, el equipo gironí sigue tan solo seis puntos del descenso, por lo que no pueden desconectarse ni un minuto. El próximo 12 de abril será frente al Athletic Club en San Mamés, un equipo al que le está costando mucho sacar resultados y desplegar un juego convincente. Cierto es que con la victoria ante el Betis, cerraría la jornada con 38 puntos y, por consiguiente, cerca de conseguir una salvación que todavía no está cerrada del todo. Si suma victorias, podría incluso optar por puestos europeos.

La última visita del mes será el Carlos Tartiere para enfrentarse a un Real Oviedo en una agónica y difícil situación clasificatoria, a ocho puntos de salir del descenso. Los de Guillermo Almada necesitan un milagro para remontar esta coyuntura, aunque ya solo les queda ir a tumba abierta a por todo. El conjunto carbayón y su afición no lo pondrán fácil pese a que la derrota por 4-2 ante el Levante les deja muy tocados.

Cierre con el Celta de Vigo

Una vez superados todos estos encuentros a domicilio, los amarillos cerrarán abril con un duelo complicado frente a un Celta de Vigo de Giraldez en casa, que llega en un gran estado de forma y se muestra fuerte tanto en Liga como en Europa League. No obstante, la participación europea podría despistar a uno de los equipos más en forma de 2026 y al tercer mejor visitante de la categoría. Actualmente, la dolorosa derrota por 3-4 ante el Deportivo Alavés después de ir ganando 3-0 deja al equipo vigés en la sexta posición, con 41 puntos y en la pelea por superar a los de Pellegrini.

Se espera un calendario intenso, con tres de cuatro partidos seguidos como visitante, lejos de La Cerámica, cada uno con sus respectivos objetivos y exigencias particulares. Superar estos encuentros supondría dejar prácticamente cerrado el objetivo y quien sabe si con la esperanza de asaltar definitivamente la tercera plaza por delante del Atlético.