El calendario que acerca al Villarreal a la Champions League: nueve partidos para confirmar el sueño

El Villarreal CF ya no es una sorpresa. Es una realidad bajo el mandato de Marcelino García Toral. El cuadro amarillo está asentado en la tercera plaza tras el último parón FIFA, el Villarreal encara el tramo decisivo de LaLiga con un objetivo que cada vez suena menos lejano: la Champions League. Y este año, además, con un matiz importante: Todo apunta a que España volverá a tener cinco plazas en la máxima competición europea. Un escenario que refuerza aún más las opciones del Villarreal.

Las salidas exigentes marcarán el camino europeo del Villarreal. / LALIGA

Un objetivo claro: volver a la Champions

El camino no será sencillo, aunque sí parece equilibrado. El Villarreal deberá visitar campos complicados y afrontar duelos directos, pero también tiene partidos en casa donde puede marcar diferencias.

El primer reto será ante el Girona FC (jornada 30), un equipo incómodo, dinámico, que obliga a estar concentrado. Después llegará una de las salidas más exigentes: San Mamés ante el Athletic Club. Ahí se medirá el verdadero nivel competitivo del equipo de cara al tramo final de temporada.

Este es el calendario del Villarreal CF hasta final de Liga

El calendario ofrece también oportunidades claras. La visita al Real Oviedo (jornada 32) o los duelos en casa ante el Real Club Celta de Vigo y el Levante UD pueden ser puntos de inflexión. Son partidos de esos que no se pueden escapar.

Jugar en el Estadio de La Cerámica será decisivo. El Villarreal recibirá también al Sevilla FC en la jornada 36, en un partido que puede tener mucho en juego para ambos equipos.

La sensación es clara: si el Villarreal se hace fuerte en La Cerámica, tendrá medio objetivo en el bolsillo. El tramo final tampoco será sencillo. Visitas a campos como el del Rayo Vallecano siempre esconden dificultad. Como cierre, un duelo de alto nivel ante el Atlético de Madrid. Un rival directo que, eso sí, puede llegar condicionado por su presencia en la Champions y una posible final de Copa. Ese contexto puede jugar a favor del Villarreal.

Jornada 30: Girona FC – Villarreal CF

Jornada 31: Athletic Club – Villarreal CF

Jornada 32: Real Oviedo – Villarreal CF

Jornada 33: Villarreal CF – RC Celta de Vigo

Jornada 34: Villarreal CF – Levante UD

Jornada 35: RCD Mallorca – Villarreal CF

Jornada 36: Villarreal CF – Sevilla FC

Jornada 37: Rayo Vallecano – Villarreal CF

Jornada 38: Villarreal CF – Atlético de Madrid

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Todo a favor para no fallar

El escenario es claro. El Villarreal depende de sí mismo. Tiene margen, tiene calendario y tiene sensaciones pero también tiene presión. Porque cuando el objetivo está tan cerca, es cuando más cuesta dar el último paso. Nueve partidos. Nueve finales. Y una oportunidad real de volver a la Champions. Ahora, toca rematar la faena por segunda temporada consecutiva.