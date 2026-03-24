Los ocho internacionales del Villarreal CF para este parón de selecciones

Nuevo parón de selecciones y el Villarreal CF, como de costumbre en los últimos años, acumula un número elevado de jugadores internacionales que irán con sus respectivas selecciones para participar en los próximos compromisos programados para las próximas semanas. Marcelino García Toral lidera una plantilla con más futbolistas convocados con sus selecciones que nunca. De hecho, el submarino amarillo batió el récord esta misma temporada con 11 internacionales, una cifra inédita en su historia.

Esta campaña 2025/26, el técnico asturiano cuenta con una plantilla larga y profunda, con todas las posiciones dobladas y con figuras de primer nivel en muchas posiciones, especialmente en el medio campo y la delantera. Cierto es que, hasta el momento, el Villarreal combina un gran registro goleador, con mucho poderío ofensivo en botas de Moleiro, Mikautadze, Gerard Moreno o Nicolas Pépé, pero también adolece unos problemas defensivos evidentes que deberán ir puliendo y mejorando de cara a la próxima temporada.

Pero lo que es importante son los resultados, las victorias, y de eso los amarillos sobresalen y los números lo demuestran: a falta de nueve jornadas, ocupan la tercera posición, con 58 puntos y cerca de cerrar otra clasificación a Champions League. Son 58 de 87 puntos cosechados en 29 encuentros ligueros. Aunque donde más resaltan sus estadísticas es en La Cerámica, una fortaleza prácticamente inexpugnable para sus rivales. El Villarreal ha obtenido 37 de 45 puntos posibles, con doce victorias, un empate y tan solo dos derrotas ante Barcelona y Real Madrid.

La alineación del Villarreal CF ante la Real Sociedad en La Cerámica / LALIGA

Los ocho internacionales para este parón

Un total de ocho futbolistas groguets han sido convocados por sus selecciones para disputar sus respectivos compromisos internacionales. Los mencionados internacionales son los siguientes: Alex Freeman (Estados Unidos), Thomas Partey (Ghana), Tajon Buchanan y Tani Oluwaseyi (Canadá), Renato Veiga (Portugal), Georges Mikautadze (Georgia), Pape Gueye (Senegal) y Nicolas Pepe (Costa de Marfil). Todos ellos, habituales en las convocatorias, representarán a sus selecciones en este último parón de cara ya al gran Mundial de 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Moleiro y Mouriño, las grandes ausencias

Sin duda, las grandes ausencias en estas convocatorias internacionales son Alberto Moleiro, con España y Santiago Mouriño, con Uruguay. Ambos jugadores no van convocados con sus selecciones en este parón y, por tanto, se quedarán entrenando en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza con el Villarreal. Dos decisiones que han sorprendido a los aficionados groguets, especialmente tras su gran rendimiento durante esta temporada. Ahora, falta saber si su presencia en el Mundial corerrá peligro o no, aunque esa decisión corresponde tanto a Luis de la Fuente como a Marcelo Bielsa.

El canario está completando una temporada sobresaliente: muy activo y protagonista en el juego ofensivo, letal en los contragolpes y buena compenetración con el resto de jugadores de ataque. Además, ha logrado acumular estadísticas a su favor: es el máximo goleador del equipo con nueve goles y suma cuatro asistencias. Por su parte, el central uruguayo se ha consolidado como un lateral derecho de garantías, una roca muy difícil de superar. Desde su llegada a tierras castellonenses, ha aportado solidez defensiva, seguridad y contundencia, fuerte en el uno contra uno. Un fichaje clave para fortalecer los cimientos defensivos del equipo y que encaja a la perfección con la idea de juego de Marcelino. 22 partidos jugados en Liga, un total de 1876 minutos (cuarto con más minutos) que demuestran su valía en la plantilla, una pieza clave en la defensa. También suma dos asistencias y un tanto.