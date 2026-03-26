Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Noticias Valencia CFMercado de FichajesFórmula 1
instagram

Ayoze suma su segundo día de trabajo con el grupo en el último entrenamiento de la semana

El futbolista internacional debería estar en condiciones de regresar a una convocatoria la próxima semana de cara al partido ante el Girona que se disputará el lunes 6 de abril

Ayoze Pérez conduciendo un balón bajo la presión de Sadiq

Ayoze Pérez conduciendo un balón bajo la presión de Sadiq / LALIGA

Agencias

El delantero Ayoze Pérez ha vuelto a trabajar con el grupo, tras incorporarse el miércoles después de superar sus problemas físicos, en la última sesión de entrenamiento del Villarreal esta semana, ya que la plantilla no se reincorporará al trabajo hasta el próximo lunes.

El futbolista internacional, tras participar en las dos últimas sesiones de trabajo del equipo, debería estar en condiciones de regresar a una convocatoria la próxima semana de cara al partido ante el Girona que se disputará el lunes 6 de abril.

Noticias relacionadas

Tres días de descanso

Ante el parón liguero por los compromisos internacionales de selecciones, el técnico Marcelino ha decidido dar tres días de descanso a sus jugadores disponibles, mientras que ocho internacionales se encuentran concentrados con sus respectivas selecciones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents