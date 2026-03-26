Ayoze suma su segundo día de trabajo con el grupo en el último entrenamiento de la semana
El futbolista internacional debería estar en condiciones de regresar a una convocatoria la próxima semana de cara al partido ante el Girona que se disputará el lunes 6 de abril
El delantero Ayoze Pérez ha vuelto a trabajar con el grupo, tras incorporarse el miércoles después de superar sus problemas físicos, en la última sesión de entrenamiento del Villarreal esta semana, ya que la plantilla no se reincorporará al trabajo hasta el próximo lunes.
El futbolista internacional, tras participar en las dos últimas sesiones de trabajo del equipo, debería estar en condiciones de regresar a una convocatoria la próxima semana de cara al partido ante el Girona que se disputará el lunes 6 de abril.
Tres días de descanso
Ante el parón liguero por los compromisos internacionales de selecciones, el técnico Marcelino ha decidido dar tres días de descanso a sus jugadores disponibles, mientras que ocho internacionales se encuentran concentrados con sus respectivas selecciones.
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