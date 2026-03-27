Mikautadze luce su mejor versión en Villarreal

El fenómeno Mikautadze ya es una realidad aplastante en Villarreal. Su determinación, calidad técnica y capacidad goleadora se están imponiendo en un equipo que es una máquina de hacer goles en LaLiga. Esa versión efectiva y letal en el área propia de sus mejores años en Lyon, anhelada por los aficionados groguets, ha reaparecido con fuerza en estos meses de 2026. Marcelino García Toral está exprimiendo al máximo el potencial de su estrella, hasta el punto de convertirse en la referencia ofensiva en la segunda vuelta de temporada. El dinamismo en el juego, la verticalidad en los ataques y los contragolpes rápidos y precisos están beneficiando a un "killer" con alma goleadora. Su trabajo constante y su buena compenetración con el resto de jugadores de ataque han impulsado al georgiano a relucir su mejor versión en tierras amarillas.

Un delantero móvil: rápido en las transiciones, hábil con balón e inteligente para ocupar los espacios y leer los ataques. Los continuos problemas físicos de Gerard Moreno y de Ayoze Pérez han obligado al internacional con Georgia a dar un paso al frente y a amplificar sus galones en el Villarreal. Mikautadze ha dejado atrás esos meses de adaptación tanto al equipo y la ciudad como a la competición para reafirmar su enorme potencial y talento goleador. Actualmente, el atacante groguet se encuentra concentrado con su selección para jugar los compromisos correspondientes a este parón de selecciones. En el encuentro amistoso de ayer ante Israel, el georgiano jugó 74 minutos y dejó una asistencia.

Mikautadze disputando un balón con Barrenetxea en La Cerámica / LALIGA

Máximo goleador del equipo

El delantero, de 25 años, es el jugador con más contribuciones ofensivas del equipo, con 14 (nueve goles y cinco asistencias), y es el máximo goleador del equipo junto a Moleiro. Mikautadze se ha convertido en una pieza clave e insustituible en la delantera groguet. Mientras que antes sus apariciones en el equipo eran más intermitentes e irregulares en términos de partidos y goles, ahora, desde comienzos de 2026 hasta día de hoy, ha jugado casi todos los encuentros como titular y ha aumentado su cifra goleadora. Esta temporada ha jugado 34 partidos entre todas las competiciones, 24 de inicio; suma 1624 minutos, el séptimo que más de la plantilla, y ha anotado once tantos y repartido cinco asistencias.

En la lista de goleadores del submarino amarillo le siguen el canario, también con nueve goles, Gerard Moreno, con ocho tantos y Buchanan, con seis dianas. Además, el ex del Olympique de Lyon viene de anotar un gol y dar una asistencia en la victoria por 3-1 frente a la Real Sociedad.

Tercer máximo goleador de 2026

Asimismo, Georges Mikautadze es el tercer máximo goleador de 2026 de LaLiga empatado a seis goles con Vinícius, Lamine Yamal, Borja Iglesias, Vanat, Jorge de Frutos y Lucas Boyé. Sin duda, el georgiano es uno de los arietes más en forma del campeonato, así lo demuestran sus números y su buen rendimiento. Por su parte, Vedat Muriqi lidera la clasificación goleadora de este año con nueve dianas, seguido de Carlos Espí, Budimir y Oyarzabal, con siete tantos.

Listado goleadores por equipo 2026: