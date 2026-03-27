El Villarreal sobresale en el mercado mundial de joyas sub-23

El Observatorio de Fútbol CIES ha revelado en su último estudio el ranking de los 100 jugadores menores de 23 años -que todavía no tienen contrato con uno de los 10 clubes más poderosos económicamente- con mayor valor de transferencia. Sin contar Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, cinco jugadores en este exclusivo top 100 pertenecen a equipos de LaLiga, sobresaliendo de manera muy especial el Villarreal CF con tres de ellos: Renato Veiga, Alberto Moleiro y Pau Navarro.

Los otros dos jugadores españoles que logran colarse en la lista de joyas sub-23 don son Jon Martín (Real Sociedad) y Mikel Jauregizar (Athletic Club). Además, llama la atención la ausencia del Valencia CF en el listado en una temporada en la que apenas hay juadores sub-23 en la plantilla después de que Jesús Vázquez y Diego López tengan ya 23 años. Asimismo, tras una primera mitad de temporada gris en términos generales, Javi Guerra (13/05/2003) no ha podido aumentar el valor de mercado con el que arrancó el actual curso, alrededor de 25 millones de euros. No obstante, el club de Mestalla resiste en los informes CIES de mejores canteras gracias al trabajo de la Academia VCF.

El ranking sitúa al central del Villarreal Renato Veiga (29/07/03) en una destacada 17ª posición, con un valor de 62,7 millones de euros, mientras que su compañero de equipo Moleiro (30/09/03) ocupa el 30º lugar con 56,8 millones de euros. Jon Martín, que juega en la Real Sociedad y está valorado en 55,4 millones, se coloca en el puesto 34. En el lugar 51 aparece el tercero de los jugadores 'groguets', el canterano nacido en la Vilavella Pau Navarro, con una cotización de 47,9 millones. Finalmente, Jauregizar, del Athletic Club, cierra el ranking en clave española en la posición 66º, con un valor de 40,8 millones de euros.

Mosquera sí estaría

Este estudio del CIES, especializado en análisis del mercado futbolístico, exceptúa del cálculo a los jugadores que militan en los diez clubes más ricos del planeta. Es decir, Arsenal, Atlético Madrid, Barcelona, Bayern Múnich, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Paris Saint Germain y Real Madrid. Precisamente, al conjunto 'gunner' fue vendido por el Valencia, por 15+4 millones el pasado verano, al Arsenal el hispanocolombiano Cristhian Mosquera, internacional de nuevo cuño con La Roja. De no haber sido vendido y haber mantenido en Mestalla la cotización que alcanzó en octubre con el Arsenal, alrededor de 35 millones, hoy sería el único valencianista en este prestigioso top 100.

Los primeros del ranking CIES / CIES Observatory

El Villarreal sigue destacando como uno de los clubes con mejor política de captación y revalorización de talento joven, con Veiga, Moleiro, Navarro y Pau representando el futuro del club. Esta notable presencia de jugadores del Submarino amarillo refuerza su reputación como equipo que apuesta por el talento joven en España y Europa.

Renato Veiga, el primero de LaLiga

De los futbolistas de LaLiga, el defensa Veiga es el que tiene un valor de mercado más alto con casi 63 millones de euros, según este informe. A sus 22 años, el central luso suma esta temporada en 35 partidos y más de 2700 minutos (25 de Liga, 8 de Champions y 2 de Copa del Rey). Ha marcado un gol y tiene contrato hasta junio de 2032.

Asimismo, brilla en este exclusivo grupo Moleiro, con contrato com amarillo hasta 2030. Esta temporada ha participado en 36 partidos como amarillo (28 de Liga, 7 de Champions y uno de la Copa). En la competición doméstica, se ha destapado como un extraordinario jugador creativo con una gran capacidad ofensiva. De hecho suma nueve goles y cuatro asistencias en LaLiga.

Alberto Moleiro ha sido todo un acierto como fichaje del Villarreal / Villarreal CF

Por último, cierra el tridente de joyas sub-23 del Villarreal el castellonense Pau Navarro. Sin cumplir aún los 21 años, sus 21 partidos en la élite esta campaña -17 de Liga, tres de Champions y uno de Copa-, y a un nivel notable, han disparado la cotización del canterano a casi 48 millones. Polivalente para jugar como central o lateral, el jugador blindado hasta 2030, ha demostrado que no se arruga ante nadie con marcajes excelentes a rivales como Vinícius júnior.

Yildiz (Juventus) manda en un ranking con 25 jugadores de la Premier League

En el ranking global, la joven estrella turca de la Juventus, Kenan Yildiz, se sitúa muy por delante del resto. Su transferencia podría alcanzar los 133 millones de euros (incluidos los complementos y por el 100 % de los derechos de transferencia).

El italiano Pio Esposito del Inter de Milán (95 millones de euros) y el marfileño Yan Diomandé del RB Leipzig (84 millones de euros) completan el podio. El top cinco también incluye al camerunés Christian Kofane del Bayer Leverkusen (81 millones de euros) y al centrocampista danés del Porto, Victor Froholdt (80 millones de euros). Todos estos jugadores tienen contratos vigentes al menos hasta 2029, lo que refuerza el poder de negociación de sus respectivos clubes.

Noticias relacionadas

Doce competiciones nacionales están representadas en el top 100, con la Premier League inglesa a la cabeza (25 jugadores), y los siguientes tres primeros: el paraguayo Diégo Gómez (Brighton & Hove), el neerlandés Xavi Simons (Tottenham) y el francés Junior Kroupi (Bournemouth). Detrás de Froholdt, los jugadores mejor valorados fuera de los cinco grandes son Vítor Roque (Palmeiras) y otros dos futbolistas del FC Porto: Samu Aghehowa y Rodrigo Mora.