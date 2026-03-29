El Villarreal CF firma su mejor registro de puntos del siglo XXI tras 29 jornadas de LaLiga

El Villarreal CF no deja de crecer, de progresar y de romper récords esta temporada en LaLiga. Ambición y determinación para un equipo que piensa en grande de la mano de Marcelino García Toral. Salvando los batacazos en Champions League y Copa del Rey, en competición nacional, este equipo vuela en modo arrollador. Con salud económica y financiera, con un gran entrenador y con una plantilla amplia y plagada de grandes jugadores, el submarino amarillo afronta estas nueve últimas jornadas, así como el proyecto futuro, con mucha hambre y ambición.

Quedan nueve jornadas para que los groguets cierren su ansiado objetivo: repetir participación por segunda vez consecutiva en la Champions League de su historia. La victoria por 3-1 ante la Real Sociedad en La Cerámica no hace sino confirmar el poderío ofensivo, la pegada y la fortaleza de este equipo cuando juega de local.

Gerard Moreno y Alberto Moleiro celebrando los goles / LALIGA

Mejor registro de puntos

Pero los récords no quedan ahí... El Villarreal firma su mejor registro de puntos del siglo XXI tras 29 jornadas de LaLiga. Los de Marcelino García Toral, terceros en la clasificación y con 58 de 87 puntos posibles en lo que va de competición, baten un nuevo récord de puntuación en comparación con las casi tres últimas décadas. A pesar de no haber ganado ninguno de los duelos individuales contra los equipos más grandes españoles y/o europeos, la contundencia en casa y la consistencia como visitante ante rivales de menor calado le ha llevado a encadenar una buena racha de resultados y a arrebatarle la tercera plaza al Atlético de Madrid.

Las otras tres mejores

La segunda mejor temporada de las últimas décadas fue la 2007/08, con Manuel Pellegrini al mando. Aquel año, el Villarreal sumó 56 puntos (dos menos que ahora) en 29 partidos de Liga y también cerró la jornada como tercero. La otra campaña destacada fue la 2010/11, con Juan Carlos Garrido al frente del equipo. El submarino amarillo terminó cuarto, empatado a 54 puntos con el Valencia CF. La cuarta mejor fue la 2015/16, en la que el equipo, liderado nuevamente por Marcelino, obtuvo 53 puntos, aunque en esta ocasión ocupaba la cuarta plaza, por detrás del Real Madrid, tercero con 63 puntos. Por tanto, dos de los cuatro mejores registros de puntuación los consiguió el conjunto groguet con el asturiano como entrenador.

Lista completa de puntuación tras 29 jornadas: