Marcelino, sobre su renovación: "No hay ningún movimiento, cuando acabe la temporada se verá si Marcelino y su cuerpo técnico continúa o no"

Después del parón internacional, Marcelino regresó a una rueda de prensa deseando unas felices Pascuas a los presentes y atendiendo a los medios de comunicación en Miralcamp. El asturiano habla sobre su renovación, de la que no hay novedades, del mérito que supondría conseguir la tercera posición, el estado del equipo, el extraño calendario, la irrupción de Hugo López y el rival. Un Girona que pelea por asegurar la permanencia.

Cómo está el equipo

"Estamos pendientes de Rafa Marín, luego los lesionados ya están en procesos finales como Logan Costa y Pau Cabanes, aunque aún les queda. Recuperamos a Ayoze. Esperaremos al entrenamiento".

Vuelta del parón internacional

"No valoramos los parones como algo positivo o negativo. Están asignados y sabemos que hay jornadas que no hay competición. Entonces no nos modifica nada, siempre estamos pendientes de que no haya bajas y han venido todos sin problemas. Los internacionales vienen bien para limpiar la mente, jugando con sus países. Ahora a reiniciar la competición, nos ha tocado lunes, no me gusta jugar lunes pero lo aceptamos. Podemos confirmarnos el tercer puesto con una victoria".

¿En caso de ganar a cuatro del Atlético, tercera plaza encarrilada?

"Asegurada no porque estamos compitiendo con un equipo que tiene un potencial tremendo. Tenemos que ir paso a paso, el Girona en su campo resulta muy complicado. Viene de ganar 3-0 de forma solvente al Athletic, ganó al Barcelona y empató contra el Real Madrid. En su campo cosecha resultados muy buenos, con un juego combinativo. Tenemos que buscar nuestra mejor versión".

Solo el Girona desde 2013 se ha colado en el top 3 sin ser los tres grandes

"Es obvio que es así, hace bastantes años que hay tres equipos muy consolidados. Antes el Atlético era más irregular y el Valencia ocupaba un rango superior, es muy difícil quedar terceros porque hay tres equipos como Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid que tienen adjudicadas las primeras plazas".

¿La forma de jugar del Girona es mejor para el Submarino?

"Son equipos diferentes, escenarios diferentes, situaciones del juego diferentes. No sé si mejor o peor, considerábamos difíciles las salidas a Vitoria y Getafe, y esta también es difícil, el Girona es mucho más solvente. Empezaron con muchas dificultades, ahora están en una zona más holgada y más cerca de la parte media. Las incorporaciones les han venido bien".

¿En caso de ganar a cuatro del Atlético, tercera plaza encarrilada?

"Asegurada no porque estamos compitiendo con un equipo que tiene un potencial tremendo. Tenemos que ir paso a paso, el Girona en su campo resulta muy complicado. Viene de ganar 3-0 de forma solvente al Athletic, ganó al Barcelona y empató contra el Real Madrid. En su campo cosecha resultados muy buenos, con un juego combinativo. Tenemos que buscar nuestra mejor versión".

Solo el Girona desde 2013 se ha colado en el top 3 sin ser los tres grandes

"Es obvio que es así, hace bastantes años que hay tres equipos muy consolidados. Antes el Atlético era más irregular y el Valencia ocupaba un rango superior, es muy difícil quedar terceros porque hay tres equipos como Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid que tienen adjudicadas las primeras plazas".

¿La forma de jugar del Girona es mejor para el Submarino?

"Son equipos diferentes, escenarios diferentes, situaciones del juego diferentes. No sé si mejor o peor, considerábamos difíciles las salidas a Vitoria y Getafe, y esta también es difícil, el Girona es mucho más solvente. Empezaron con muchas dificultades, ahora están en una zona más holgada y más cerca de la parte media. Las incorporaciones les han venido bien".

Balance fuera de casa

"Llevamos seis victorias fuera de casa pero en la segunda vuelta no hemos ganado, siempre podemos ver ese partido de Levante con una nueva perspectiva, pertenece a la primera vuelta pero se jugó por un aplazamiento en la segunda, tampoco está muy lejos ese partido. En otros nos faltó ese puntito, hay determinados contextos, en Getafe deberíamos haber hecho más, el Alavés nos metió un gol sin tirar a puerta y tuvimos ocasiones para haber ganado pero también pudimos hacer más. Ahora estamos ante una buena oportunidad de volver a ganar fuera de casa".

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Sobre la renovación

"No hay ningún movimiento. Cuando en su momento se estableció una negociación se quedó en que se paralizaba hasta final de temporada, ambas partes consideramos que lo más importante era el equipo y así va a ser. No hay nada que haya cambiado. Ni una victoria ni una derrota porque el objetivo no está logrado. A partir de aquí, cuando ambas partes consideremos que el objetivo prioritario nos sentaremos y decidimos. Cuando acabe la temporada se verá si Marcelino y su cuerpo técnico continúa o no continúa".