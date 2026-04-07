El Villarreal solo ganó en una de sus últimas trece visitas al Athletic y hace seis años

El Villarreal visita este domingo en la trigésimo primera jornada de Liga al Athletic en San Mamés, donde solo ha sido capaz de lograr una victoria, en 2018, en sus últimas trece visitas ligueras, con un último resultado de 2-0.

En esas trece visitas, el equipo castellonense perdió en siete ocasiones, empató en cinco y ganó en una. Esa victoria del Villarreal en Bilbao fue hace seis años, el 26 de septiembre de 2018, en la sexta jornada de la temporada 2018-19 en la que el equipo de Javi Calleja ganó por 0-3 con los goles de Pablo Fornals, Funes Mori y el Toko Ekambi. La anterior victoria ya es del 2011.

En cuanto a la última visita del Villarreal al Athletic, fue el 8 de diciembre de 2024 en el partido correspondiente a la jornada 16 de la pasada Liga. El equipo de Marcelino García Toral llegaba cuarto con 27 puntos, mientras que el de Ernesto Valverde era quinto con 26 puntos.

El Athletic le arrebató la cuarta al Villarreal al imponerse por 2-0 con los goles de Aitor Paredes e Iñaki Williams. Paredes adelantó a los locales en el minuto 14 al rematar, desde el área pequeña, un saque de esquina botado por Iñigo Ruiz de Galarreta. Ya en el 69, Williams sentenció el choque al culminar con un disparo cruzado un contragolpe conducido por Oihan Sancet. En esa misma acción, el guardameta visitante Diego Conde sufrió una lesión y fue sustituido por Luiz Júnior, que debutó en Primera División. También se lesionó en los minutos finales Gerard Moreno.

Por parte del Athletic jugaron Agirrezabala; De Marcos, Vivian, Paredes, Yuri; Galarreta (Vesga), Prados (Jauregizar); Iñaki Williams (Nico Serrano), Sancet, Berenguer (Nico Williams); y Guruzeta (Unai Gómez) Por parte del Villarreal lo hicieron Diego Conde (Luiz Júnior); Kiko Femenía, Albiol, Costa, Bernat; Yeremy Pino (Denis Suárez), Parejo (Ayoze), Comesaña, Álex Baena; Pape Gueye y Barry (Gerard Moreno (Cabanes)).

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Los jugadores del Villarreal celebrando juntos uno de los goles ante la Real Sociedad / LALIGA

El balance de los 25 partidos de Liga disputados entre ambos equipos en San Mamés es de seis victorias para el Villarreal, ocho empates y once victorias para el Athletic.