“Marcelino me hizo llorar”

Marcelino García Toral marcó la carrera deportiva de Sergio Sánchez, ahora ya retirado del fútbol. El ya exjugador se pasó por El Cafelito de Josep Pedrerol para hablar de su carrera futbolística y desveló cómo fue su etapa con el ahora entrenador del Villarreal CF en el Racing de Santander: “Me quitó las tonterías en un año”. El exfutbolista ha contado lo difícil que fue para él la retirada del fútbol profesional.

"Conmigo siempre fue de frente, tan claro que me hizo llorar varias veces... pero no le faltaba verdad en lo que me decía", aseguró Sergio Sánchez que coincidió con el técnico en el Racing de Santader cuando él apenas tenía 20 años y confesó que "tenía actitudes de niñato" y Marcelino "me quitó las tonterías en un año". La relación entre jugador y entrenador fue clave. Marcelino supo potenciar las virtudes de Sergio Sánchez, dándole confianza y continuidad en momentos importantes. A su vez, el defensa respondía con compromiso y disciplina, convirtiéndose en una pieza útil dentro del esquema del técnico asturiano.

Una progresión marcada por una afección cardíaca

La trayectoria de Sergio Sánchez es la de un futbolista que, sin acaparar grandes focos mediáticos, construyó una carrera sólida a base de trabajo, versatilidad y resiliencia. Formado en la cantera del RCD Espanyol, fue en el primer equipo donde comenzó a llamar la atención por su capacidad para desempeñarse tanto como lateral derecho como central. Su buen rendimiento le abrió las puertas de un histórico como el Sevilla FC, donde dio un salto competitivo importante. Sin embargo, su progresión se vio frenada por problemas físicos, incluyendo una delicada afección cardíaca que le obligó a detener su carrera temporalmente, marcando uno de los momentos más difíciles de su vida profesional.

Tras superar ese obstáculo, Sánchez retomó su carrera en el Málaga CF, donde vivió una de sus etapas más destacadas. Formó parte de un equipo histórico que logró clasificarse para la Liga de Campeones de la UEFA, consolidándose como un defensor fiable en competiciones de alto nivel.

Posteriormente, su camino le llevó al extranjero, fichando por el Panathinaikos FC en Grecia, donde aportó experiencia y liderazgo en la zaga. Más tarde, regresó a España para jugar en el Rubin Kazán —aunque su paso allí estuvo condicionado por las circunstancias del club— y continuó su carrera en equipos como el Cádiz CF y el Albacete Balompié.

Una retirada temprana

Sergio Sánchez decidió colgar las botas el 2 de noviembre de 2020, a los 34 años. Ahora, el de Rocafonda se ha abierto en canal sobre cómo vivió él todo este proceso durante su última entrevista con Josep Pedrerol en 'El Cafelito'. "Dejarlo de golpe yo creo que es de las cosas más duras que puede vivir un deportista de élite. Es toda tu vida con esa sensación cada semana y de repente es silencio. Es '¿qué hago?' Te sientes sin identidad, como que esa magia tuya dónde está", señaló.

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Sergio Sánchez vivió una de sus etapas más destacadas en el Málaga. / Málaga CF

"El fútbol te da una sensación de validación. Tú eres periodista, el otro es fontanero, pero cuándo tú dejas de ser futbolista, '¿tú qué eres?' exfutbolista", añadió el exfutbolista. Pero, a pesar de ello, ha logrado sacar algo positivo de todo esto, disfrutar de la tranquilidad: "Estoy aprendiendo a vivir con pausa", ha dicho.