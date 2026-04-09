Marcelino necesita ganar en San Mamés y evitar peor racha sin ganar fuera desde su regreso
EFE
Marcelino García Toral, entrenador del Villarreal, equipo que se enfrenta al Athletic en San Mamés en LaLiga, necesita un triunfo en dicho enfrentamiento para evitar su peor racha sin ganar a domicilio desde que volvió al banquillo castellonense hace dos temporadas. El equipo dirigido por el preparador asturiano acumula tres salidas sin ganar y su última victoria lejos de La Cerámica la consiguió ante el Levante (0-1) el pasado 18 de febrero en partido aplazado.
Desde entonces, el Villarreal ha firmado un balance de dos derrotas y un empate con 6 goles en contra y 2 a favor. En este tiempo ha sido goleado por el Barcelona (4-1), ha firmado tablas ante el Alavés (1-1) y sucumbido frente al Girona (1-0).
Una racha de tres partidos sin conocer la victoria que no es la primera vez que la firma desde que se hizo cargo del equipo a mediados de la temporada 2023-2024. Sin ir más lejos en el mes de febrero también acumuló tres choques sin ganar: Betis (2-0), Osasuna (2-2) y Getafe (2-1).
Su peor racha
Un registro que sin embargo dista mucho de su peor racha al frente del equipo y que se produjo en su primera etapa en el banquillo villarrealense en la temporada 2014-2015. En aquella ocasión encadenó once partidos sin conocer la victoria, entre las jornadas 17-38, con un balance de 3 derrotas y 8 empates.
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