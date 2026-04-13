JORNADA 31
El Submarino asalta San Mamés y está virtualmente en la Champions 2026/27
El Villarreal ha alcanzado los 61 puntos y su ventaja, a falta de 21 puntos, es ya de 15 sobre el quinto, el Betis
Los goles de Cardona y Alfon decantan la balanza y hacen inútil el tanto en la segunda mitad de Guruzeta
El Villarreal apuntaló su tercera posición en LaLiga al ganar por 1-2 en San Mamés, con goles de Cardona y Alfon en la primera parte, a un Athletic que tuvo opciones de empatar hasta el pitido final gracias a un gol de Guruzeta en el minuto 86. Sin embargo, los de Ernesto Valverde no evitaron la derrota ni el enfado de su afición por los escasos 38 puntos en 31 jornadas de LaLiga en una temporada decepcionante en casa de los 'leones'.
Muy diferente es la posición del Villarreal. Los amarillos han alcanzado los 61 puntos, 15 más que el Betis, quinto, que se dejó dos este domingo en Pamplona al empatar a un gol con Osasuna. La diferencia es muy extensa con 21 puntos por jugarse en las siete jornadas de Liga que quedan por disputarse. Además, hasta la quinta plaza podría ser de Champions, siempre y cuando los equipos españoles en las competiciones europeas de este 2026 obtengan, tras los conjuntos ingleses, un mejor coeficiente que los del resto de nacionalidades europeas. La ventaja del Submarino con el sexto, el Celta, es de 17 unidades.
Puede decirse que, salvo catástrofe, el conjunto de Marcelino es virtualmente de Champions para la próxima edición, en la que se podrá redimir del papel decepcionante de la actual. En San Mamés se comprobó la distancia entre ambos equipos, siendo los amarillos más certeros en ambas porterías.
El error de Lekue decanta el partido
El equipo de Marcelino García Toral decantó el partido en la primera parte con los tantos de Cardona, en el 26, a centro de Oluwaseyi y tras una jugada iniciada por Gerard Moreno, y de Alfon después de un grave error de Lekue, que dejó solo a su portero, Unai Simón, frente al extremo manchego.
El Athletic, con ímpetu pero sin claridad, se volcó en la segunda parte y encontró un insuficiente premio en el 84 con el gol de Guruzeta. Laporte reclamó un penalti en los instantes finales, pero el colegiado no lo señaló al entender que la acción defensiva no pasó de un forcejeo.
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