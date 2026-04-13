El Villarreal llega a 60 puntos, objetivo logrado en la mitad de sus campañas en Primera

El Villarreal superó la barrera de los sesenta puntos en la clasificación de LaLiga tras la victoria lograda en Bilbao ante el Athletic Club, lo que supone que el equipo alcance esa cifra de puntos por decimotercera vez en su historia en las veintiséis temporadas en Primera del conjunto castellonense.

Además, con Marcelino García Toral al frente del equipo ha logrado superar esa barrera de puntos en cuatro temporadas, los 70 puntos de la temporada pasada, los 64 de la temporada 15-16, los 60 de la temporada 14-15, mientras que se quedó en 59 puntos en la temporada 13-14.

Entre las ocasiones en las que superó esos sesenta puntos destacan las temporadas 07-08 con 77 puntos, la 04-05 con 75, los mismos puntos de la temporada 08-09, o la 16.17 con 67.

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Cabe destacar que siempre que el Villarreal ha logrado los 60 puntos, ha jugado competición europea la temporada siguiente.