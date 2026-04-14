El Oviedo regalará entradas para llenar el Carlos Tartiere ante el Villarreal

La lucha por la salvación está al rojo vivo. El Real Oviedo es colista con 27 puntos, dos menos que el Levante UD, cinco por debajo del Elche CF y a mayor distancia de un Alavés que resurge de la mano de Quique Sánchez Flores y se encuentra fuera de los puestos de descenso. Todo apunta a una salvación muy cara esta temporada, ya que otros clubes como Sevilla (34), Mallorca (34), Valencia CF (35) y Rayo Vallecano (35) están a un partido de meterse en mayores problemas. Además, habrá duelos directos.

Por el momento, lo que está claro es que cada equipo hará lo que esté en su mano por sacar los tres puntos. Y la afición lo sabe. Por si acaso alguien no lo tiene claro, el Real Oviedo ha decidido poner toda la carne en el asador para llenar el Carlos Tartiere. Y es que el jueves 23 recibirá la visita del Villarreal CF a las 21:30 horas. Jornada intersemanal y horario nocturno no es buen indicador y por ello han anunciado que todos los socios podrán recoger en las oficinas una invitación para el choque ante el cuadro de Marcelino. Además, el club ha tomado otra decisión: los abonos destinados a infantil y juvenil y los que tengan derecho a asiento podrán ser usados por cualquier persona. Normal, que al día siguiente hay colegio y no es plan de llegar a casa a medianoche.

Comunicado oficial del Oviedo para conseguir las entradas gratis

El latido de la capital del Principado vuelve a acelerarse. El próximo jueves, 23 de abril, a las 21:30 horas, el Real Oviedo se prepara para una nueva batalla en la jornada 33 de LaLiga EA Sports. Enfrente, el Villarreal CF. El escenario, el estadio donde los sueños se defienden con el alma: el Carlos Tartiere.

Pero este no es un partido más. Es una batalla por seguir aferrándose a la permanencia, donde cada lance del juego ha de ser un combate y cada grito una bala de aliento. Los de Guillermo Almada llegan en plena dinámica positiva, con nueve puntos de los últimos doce, avanzando firme en su convencimiento por continuar la próxima campaña entre los mejores de nuestro fútbol. La permanencia ya no es una quimera lejana: se vislumbra en el horizonte, pero aún exige orgullo, valor, garra, y, sobre todo, unión.

El equipo lo sabe. La ciudad lo siente. Porque ninguna batalla se gana sin su ejército y el oviedismo elige creer en un fortín inexpugnable como es el Carlos Tartiere, con el calor de una afición que nunca se rinde.

Los jugadores del Valencia a la finalización del partido de la jornada 28 de LaLiga EA Sports que han disputado el Real Oviedo y el Valencia CF este sábado, en el estadio Carlos Tartiere de Oviedo. EFE/ Eloy Alonso. (Oviedo) (Valencia) / EFE

Es por ello que el Club lanza una serie de medidas para fomentar que el Carlos Tartiere vuelva a presentar una gran entrada. La primera de ellas ya está en marcha: hasta el próximo viernes a las 14:00 horas, todos los poseedores del carnet oviedista podrán acudir a las oficinas del Carlos Tartiere (abiertas de 9 a 15h) para recoger una invitación física para este decisivo choque.

En caso de residir fuera de Asturias, póngase en contacto con oas@realoviedo.es antes de la hora límite citada, para hacer la gestión.

Esta invitación se emitirá sobre los asientos de venta estándar hasta agotar el aforo, no pudiendo emitirse sobre asientos cedidos, exceptuando casos que el abonado comunique por escrito que renuncia a cualquier compensación en este partido por usar su asiento en oas@realoviedo.es.

Asimismo, esta invitación es totalmente independiente del descuento usable en una compra del 25% adicional que este carnet oviedista ha recibido por correo electrónico en los últimos días, el cual podrán utilizar para la compra de localidades durante lo que resta de temporada.

Además, el Club rompe cualquier barrera: excepcionalmente los abonos infantil-juvenil, así como el resto de abonos con asiento (quedando exentos los bebés), podrán ser utilizados por cualquier persona en este enfrentamiento. Porque no importa quién ocupe el asiento, sino el apoyo que nazca de él.

Noticias relacionadas

Es el momento. Es ahora. El Tartiere elige creer y el equipo no lucha solo, nunca lo ha hecho. Este jueves, más que nunca, necesita su gente.