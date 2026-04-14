El Villarreal puede alcanzar ante el Oviedo las 20 victorias por tercera vez en Primera

El Villarreal, que se enfrenta al Oviedo en el Carlos Tartiere en Liga el próximo jueves día 23, tendrá la oportunidad de sumar su vigésimo triunfo de la temporada en dicho encuentro, una cifra que tan solo alcanzó en otras dos ocasiones en su historia en Primera. El conjunto dirigido por Marcelino acumula 19 victorias y su balance se completa con 4 empates y 8 derrotas con 56 goles a favor y 36 en contra.

En caso de sumar dicho triunfo, igualará el registro de partidos ganados del curso pasado y tendrá seis encuentros más para superar el récord del club que se sitúa en 24 victorias.

Alfon Gonzalez of Villarreal CF celebrates after scoring the team's second goal during the LaLiga EA Sports match between Athletic Club and Villarreal CF at San Mames on April 12, 2026, in Bilbao, Spain. AFP7 12/04/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press;2026;SPAIN;SPORT;ZSPORT;SOCCER;ZSOCCER;Athletic Club v Villarreal CF - LaLiga EA Sports; / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Una cifra que consiguió en la temporada 2007-2008 cuando ocupaba el banquillo el chileno Manuel Pellegrini, actual preparador del Betis, y entonces el equipo se alzó con el subcampeonato con un balance de 24 victorias, 5 empates y 9 derrotas. Los encuentros que le restan por disputar en la presente campaña son los siguientes: Oviedo, Mallorca y Rayo a domicilio, mientras que en casa se verá las caras contra el Celta, Levante, Sevilla y Atlético.

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Récord goleador al alcance

También tiene a su alcance el récord goleador del club que estableció el curso pasado con 71 goles y para el que necesita sumar al menos 15 dianas en los últimos siete compromisos.