Villarreal CF
El Villarreal CF rompe un nuevo récord en su historia
El Submarino amarillo alcanza los 1500 puntos en Primera División, una cifra destacable que refuerza la regularidad del Submarino Amarillo en la élite del fútbol español
El Villarreal CF se apunta un nuevo logro en su casillero: la barrera de los 1500 puntos ligueros. El conjunto presidido por Fernando Roig alcanzó tras su victoria ante el Athletic Club una cifra redonda e histórica a partes iguales. En este caso, si observamos la clasificación histórica, este puntaje no parece tan elogiable teniendo equipos como el Dépor, el Valladolid o el Zaragoza que le adelantan en la tabla. Sin embargo, el dato verdaderamente destacable no son los puntos en sí, sino el tiempo en conseguirlos.
Un ascenso meteórico
El Submarino Amarillo ha tenido, quitando el doloroso descenso de la temporada 2012/2013, una constancia muy notable en los primeros puestos de la clasificación año tras año. Y es que los de La Cerámica tan solo han necesitado 26 temporadas para alcanzar esta cifra en Primera División. Para poner en contexto, esos mismos clubes que le superan en la clasificación han necesitado casi el doble del tiempo en la élite para conseguirlo. Valladolid con 47 temporadas y apenas 151 puntos de diferencia es el ejemplo más flagrante.
A por una de las mejores temporadas de su historia
Es una realidad que el proyecto deportivo del Villarreal CF es uno de los más fructíferos del fútbol español, todo lo contrario que su antagonista en la capital del Túria, que busca un año más la permanencia en Primera División. Y es que el conjunto de Marcelino García Toral, puede lograr uno de los mejores puntajes de su historia. Con los tres puntos obtenidos en Bilbao, el Submarino Amarillo se coloca con 61 puntos, afianzando la tercera plaza y aún con 7 jornadas por disputarse. Si mantiene el ritmo actual, aseguraría sin lugar a dudas su plaza en la Champions League la próxima temporada y obtendría uno de los mejores puntajes en su historia.
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