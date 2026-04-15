El Villarreal CF rompe un nuevo récord en su historia

El Villarreal CF se apunta un nuevo logro en su casillero: la barrera de los 1500 puntos ligueros. El conjunto presidido por Fernando Roig alcanzó tras su victoria ante el Athletic Club una cifra redonda e histórica a partes iguales. En este caso, si observamos la clasificación histórica, este puntaje no parece tan elogiable teniendo equipos como el Dépor, el Valladolid o el Zaragoza que le adelantan en la tabla. Sin embargo, el dato verdaderamente destacable no son los puntos en sí, sino el tiempo en conseguirlos.

Alfon Gonzalez of Villarreal CF celebrates after scoring the team's second goal during the LaLiga EA Sports match between Athletic Club and Villarreal CF at San Mames on April 12, 2026, in Bilbao, Spain. AFP7 12/04/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press;2026;SPAIN;SPORT;ZSPORT;SOCCER;ZSOCCER;Athletic Club v Villarreal CF - LaLiga EA Sports; / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Un ascenso meteórico

El Submarino Amarillo ha tenido, quitando el doloroso descenso de la temporada 2012/2013, una constancia muy notable en los primeros puestos de la clasificación año tras año. Y es que los de La Cerámica tan solo han necesitado 26 temporadas para alcanzar esta cifra en Primera División. Para poner en contexto, esos mismos clubes que le superan en la clasificación han necesitado casi el doble del tiempo en la élite para conseguirlo. Valladolid con 47 temporadas y apenas 151 puntos de diferencia es el ejemplo más flagrante.

Clasificación de LaLiga EASports a día 15 de abril de 2026 / LaLiga

A por una de las mejores temporadas de su historia

Es una realidad que el proyecto deportivo del Villarreal CF es uno de los más fructíferos del fútbol español, todo lo contrario que su antagonista en la capital del Túria, que busca un año más la permanencia en Primera División. Y es que el conjunto de Marcelino García Toral, puede lograr uno de los mejores puntajes de su historia. Con los tres puntos obtenidos en Bilbao, el Submarino Amarillo se coloca con 61 puntos, afianzando la tercera plaza y aún con 7 jornadas por disputarse. Si mantiene el ritmo actual, aseguraría sin lugar a dudas su plaza en la Champions League la próxima temporada y obtendría uno de los mejores puntajes en su historia.