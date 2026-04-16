Marcelino deberá cambiar su pareja preferida de mediocentros en Oviedo

Marcelino García Toral, entrenador del Villarreal CF, deberá buscar una nueva pareja de mediocentros para este próximo partido ante el Oviedo, ya que perderá por sanción a Santi Comesaña tras ver la quinta tarjeta amarilla en San Mamés.

Esta sanción impedirá que el técnico pueda alinear la que es sin duda su pareja preferida en esta demarcación, ya que en los últimos ocho partidos oficiales del Villarreal, la pareja formada por Pape Gueye y Santi Comesaña ha sido titular siempre y ha sido las más utilizada esta temporada.

Santi Comesana es baja por sanción. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Parejo y Partey, las alternativas

Las opciones para sustituir a Comesaña pasarían por Dani Parejo, ya que el futbolista Thomas Partey sigue sin entrenar y sin estar al cien por cien físicamente en las últimas semanas. La última vez que Marcelino deshizo esta pareja fue en el partido ante el Getafe de la jornada 24, en la que jugaron Pape Gueye y Dani Parejo.

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Comesaña suma 39 partidos oficiales en esta temporada, siendo el mediocentro con más partidos jugado, superando a Pape Gueye con 34 partidos, si bien el jugador internacional senegalés estuvo mes y medio fuera del equipo al disputar la Copa de África.