Altidore en shock tras llegar al Villarreal: ¡Me despertaba con hambre durante 6 meses!

La llegada de Jozy Altidore al Villarreal CF en el verano de 2008 fue presentada como una apuesta estratégica de futuro. Con apenas 18 años, el delantero aterrizaba en España procedente de New York Red Bulls tras una operación millonaria para la época y con la etiqueta de gran esperanza del fútbol estadounidense. Sin embargo, más allá de la exigencia deportiva, el atacante tuvo que enfrentarse a una realidad inesperada: el impacto cultural de una vida completamente distinta a la que conocía en Estados Unidos, como recordó en una entrevista concedida a YouTube / US Soccer. Años después, una de las imágenes que mejor resume aquella etapa no tiene que ver con el balón, sino con el desayuno.

Un desayuno imposible de olvidar

Altidore recordó entre risas, pero también con sinceridad, cómo las costumbres españolas lo sorprendieron desde el primer día. “Nunca olvidaré mi primer desayuno. Bajo y son pedacitos de tostada, jamón, queso. Yo como, ¿dónde está el cereal, dónde están los huevos? No hay nada de eso”, relató. Acostumbrado a desayunos mucho más abundantes y contundentes, el joven delantero se encontró con una rutina muy diferente en la concentración del equipo castellonense. La escena refleja algo habitual en muchos futbolistas extranjeros: el verdadero desafío no siempre está en el césped, sino en los pequeños hábitos cotidianos que cambian por completo al mudarse de país.

Hambre, juventud y adaptación acelerada

La confesión más llamativa llegó después, cuando explicó que convivió durante meses con esa sensación de no estar del todo adaptado. “¡Me despertaba con hambre durante seis meses! Estoy como muriéndome de hambre. No hay bagels. Nada de eso. Todo es como proporcional”, aseguró. Detrás de la anécdota aparece la historia de un adolescente que pasó de su entorno natural en Estados Unidos a un vestuario europeo de máxima competencia, lejos de sus referencias habituales. No solo debía rendir ante futbolistas consolidados, sino hacerlo mientras aprendía un nuevo idioma, nuevas costumbres y una dieta radicalmente distinta. Para un jugador tan joven, el proceso de integración fue mucho más complejo de lo que podía parecer desde fuera.

La promesa que no terminó de encajar

En lo estrictamente deportivo, el paso de Altidore por el Villarreal nunca alcanzó las expectativas generadas por su fichaje. El club venía de pelear en la élite de LaLiga y contaba con una plantilla altamente competitiva, por lo que los minutos para un delantero en formación eran escasos. Aunque dejó el dato histórico de convertirse en el primer estadounidense en marcar en la competición, nunca logró consolidarse como pieza importante en la rotación ofensiva. Su potencia y velocidad contrastaban con un sistema que exigía precisión técnica, movilidad constante y una comprensión táctica muy desarrollada. Las cesiones posteriores confirmaron que el proyecto inicial se había enfriado.

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Jozy Altidore en el Toronto de la MLS / EFE

Una etapa difícil que no frenó su carrera

Pese a que su aventura en España quedó lejos de lo imaginado, Altidore supo reconstruirse. Tras salir del Villarreal encontró continuidad y confianza en AZ Alkmaar, donde recuperó su mejor versión goleadora y relanzó una carrera que después tendría capítulos destacados tanto en clubes como en la selección de Estados Unidos. Sus declaraciones actuales, más allá del tono anecdótico, retratan con claridad la cara menos visible del fútbol internacional: detrás de cada fichaje joven y millonario suele existir una adaptación humana tan decisiva como la deportiva.