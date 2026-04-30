"El premio gordo está hecho y la mejor manera de certificarlo es ante tu gente"

El entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, admitió que el equipo tiene ya asegurado virtualmente el objetivo de clasificarse por segunda campaña consecutiva para la Liga de Campeones, pero dijo que le gustaría certificarlo este sábado en La Cerámica ante el Levante. "El premio es gordo, pero todos sabemos que, más o menos, está conseguido. El premio gordo de conseguir la 'Champions' por segundo año consecutivo está hecho. Sería muy difícil que no sumáramos ningún punto y que el Betis los sumara todos", señaló el técnico en una rueda de prensa este jueves.

"Volvemos a jugar en casa y queremos ganar. La mejor forma de certificar una clasificación histórica por segundo año consecutivo es ante tu gente. Tenemos la opción de hacerlo, ganando o empatando", añadió el asturiano.

El técnico auguró que el Levante, pese a estar inmerso en la lucha por la salvación, les planteará problemas como hicieron el Celta y la Real Sociedad. "Si somos capaces de pensar que nos pueden ofrecer una dificultad similar, estaremos más cerca de ganar", adelantó.

Pendientes del Levante UD

Marcelino analizó el hecho de tener que jugar ante varios equipos involucrados en la lucha por la permanencia. "No tenemos que mirar esa situación. Tenemos que mirar a nosotros mismos e intentar ganar. Nosotros también estamos inmersos en una bonita lucha para certificar el tercer puesto", recordó. Respecto al Levante recordó que les visita tras encadenar "buenos resultados" y que, al haber pasado ya un tiempo desde la llegada de Luís Castro, "tiene una idea de juego estable y que genera problemas en los rivales".

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Luís Castro dirige a su equipo desde el área técnica del Ciutat. / LALIGA

El entrenador asturiano apuntó que, salvo los lesionados Juan Foyth y Logan Costa, al que dijo que aún le falta "un poco", cree que tendrá a todos los jugadores disponibles, aunque está pendiente de que se confirme la buena evolución de Mouriño y Buchanan. "Pondremos a aquellos que pensemos que van a ganar. Afortunadamente tengo una muy buena plantilla. Todos son importantes. Unos juegan más minutos que otros, pero todos son importantes", recalcó.