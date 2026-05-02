El Villarreal CF le da la mano a la Champions pero no al Levante UD en su lucha por la salvación

Villarreal CF y Levante UD. Un derbi valenciano con mucho más que perder para unos que para otros. El Villarreal CF, con el curso liguero casi finalizado, buscaba certificar su puesto Champions para la próxima temporada, aunque podrían lograrlo perfectamente en las jornadas venideras, ya que aventajan al Real Betis con casi 15 puntos de distancia. El Levante UD seguía en su hazaña por la ‘épica’ de la permanencia y se encontraba ante un partido crucial para salir del descenso más de 20 jornadas después. Los de Luis Castro, venían con buenas sensaciones tras sumar 10 de los 15 últimos puntos posibles.

Sin embargo, los de Marcelino García Toral fueron notablemente superiores y castigaron a la zaga granota por sus errores defensivos, certificando así una nueva temporada en la Champions League. El Levante UD ha perdido una valiosa ‘bala’ para salir de la zona roja, pero aún quedan esperanzas para creer en una posible salvación, sobre todo con el Ciutat de València como escenario principal.

Un georgiano muy ‘listo’ y un nuevo problema granota

Apenas arrancaba el encuentro y el Villarreal CF encontraba una ‘mina de oro’: el costado derecho. Y es que, Nicolas Pepe armó un buen lío a Pampin y Matturo, viniendo la mayoría de ocasiones amarillas de su costado a defender. El Levante UD no le perdió la cara al encuentro y una buena solidez defensiva le mantenía con vida ante el tercer clasificado de LaLiga EASports. Sin embargo, no era suficiente para generar un problema real en la zaga grogueta.

Los de Luis Castro no estaban teniendo presencia en lo que a carácter ofensivo se refiere, pero si hay que destacar a alguien del conjunto levantinista ese es Carlos Álvarez. Las mínimas ocasiones de peligro del Levante UD pasaban por las botas del ‘pelusita’. Sin embargo, el transcurso del partido trajo un momento inesperado a la par que negativo para los visiantes: la lesión de su estrella. El sevillano se torció el tobillo de mala manera tras disputar un balón con Santi Comesaña. Minuto 24 y el artífice del juego levantinista abandona el campo entre aplausos.

Tras esto, si el partido ya se decantaba para los ‘groguets’, ahora ya era demasiado evidente. Los de Marcelino García Toral no desaprovecharon esa perdida en la creación de juego de los granotas y, con la presión en defensa propia del Submarino, llegaba el primero. Error garrafal de Matías Moreno en el 38’, una devolución a Ryan falta de potencia propició el desastre para los de Luis Castro. Mikautadze, vestido como el más listo de la clase, rebaño esa pelota y, a escasos metros de la portería, el georgiano no falló. El resto de los minutos siguieron tintándose de amarillo, obligando al Levante UD a ajustar su planteamiento en la segunda mitad si quería sacar algo de valor de La Cerámica.

Un rayo de esperanza eclipsado por un vendaval amarillo

Cuando los cracks se juntan pasan cosas. Una frase muy utilizada en ámbito fútbol y que los granotas quisieron materializar a escasos minutos de que comenzara la primera mitad. Pablo Martinez y Carlos Espí, vaya asociación. EL ‘10’ granota tiene un guante en la bota que no dudó en utilizar. Vaya centro desde el costado derecho puso el madrileño para la revelación de la temporada en el Levante UD. Espí se impuso a la zaga grogueta, esa que tanto le estaba costando tumbar en la primera mitad, y con un buen cabeceo coló el esférico en la portería grogueta.

Aunque lo que no le falta al Villarreal CF es talento individual. Ni 20 minutos le duró la alegría a los de Luis Castro que, en uno de sus mejores momentos a nivel juego, tuvieron que llegar dos fogonazos amarillos para volver a complicar las cosas. Primero llegó Moleiro, es escandaloso lo del canario. En una jugada de puro talento individual el extremo groguet se zafó de Arriaga para inventarse un disparo al costado derecho con el que Ryan poco pudo hacer. Pero no se quedaría aquí la situación. Los de Marcelino pillaron al Levante descolocado en transición, Pépé recibió sobre la línea y tuvo tiempo y espacio para dársela por bajo al georgiano, que mete el tercero de los suyos y se apunta un doblete. Sin hacer un partido sobresaliente, el ‘9’ groguet se va con un +2 en su cuenta particular.

VILA -REAL (CASTELLÓN), 02/05/2026.- El jugador del del Villarreal Georges Mikautadze, celebra su gol contra el Levante, durante el partido de la jornada 34 de LaLiga EA Sports entre el Villarreal y el Levante, este sábado en el estadio de La Cerámica.-EFE/ Manuel Bruque / Manuel Bruque / EFE

Tras esto, el partido perdió ritmo como es lógico. Con una cómoda ventaja, los localestampoco querían arriesgar en exceso. Los de Luis Castro insistieron con los cambios y un Etta Eyong insistente con los defensas amarillos y Brugué tuvieron las pocas ocasiones levantinistas. Aún así, parecía el Submarino con poco que hacía ya era un peligro total. Llegaron los cambios groguets y con ellos otra nueva desgracia para el conjunto granota.

Si de destellos iba la cosa, Buchanan y Pepe no se iba a quedar al margen. Vaya misil del canadiense desde la frontal derecha del área. Aunque la jugada del nigeriano no se quedaría atrás. El ‘19’ se adentró en el área con único objetivo aparentemente de regatear rivales: Tres rivales rebasó el extremo groguet para clavar un cañonazo que se hundiría en la red.

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El partido no tiene más que dar, el vendaval amarillo ha arrasado con todo y certifica su pase a Champions League la próxima temporada. Con cánticos de “El Levante somos nosotros” despide la afición granota a su afición, que es el mayor apoyo posible para el Levante UD en las próximas jornadas para lograr la ‘épica’ de la salvación