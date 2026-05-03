El Villarreal CF festeja un hito histórico: dos clasificaciones consecutivas para la Champions

El Villarreal CF mira nuevamente a Europa desde lo más alto tras firmar una de las temporadas más sólidas de su historia reciente. La contundente victoria ante el Levante UD no solo certificó matemáticamente su presencia en la próxima UEFA Champions League, sino que sirvió como símbolo de un proyecto bien gestionado que ha encontrado en la regularidad su mayor virtud.

En el centro de todo, la figura de Marcelino García Toral, arquitecto de un equipo que ha logrado convertir la ambición en resultados. El técnico no escondió su satisfacción tras el encuentro, resumiendo el logro con una frase que define el momento del club: "Entramos por la puerta grande a la Champions".

La clasificación no es una más. Supone un hito inédito en la historia del conjunto castellonense: dos presencias consecutivas en la máxima competición continental. Un salto que refuerza la dimensión de un club que, temporada tras temporada, ha ido consolidándose entre la élite sin perder su identidad, y que en 2021 levantó el título de la UEFA Europa League inaugurando su palmarés con un título mayor.

Marcelino repite la doble clasificación de 2018 y 2019 con el Valencia

El propio Marcelino reconoció que el objetivo partía de una apuesta ambiciosa desde el inicio. "Es la primera vez que el club lo consigue durante dos años consecutivos", señaló, poniendo en valor la magnitud del logro. En esa misma línea, quiso destacar el papel del vestuario: "Muy agradecido con todos los jugadores", subrayó, reconociendo el esfuerzo colectivo que ha sostenido el rendimiento del equipo.

Redacción SD

Para el Villarreal, club que ha ocupado el espacio entre los grandes de LaLiga abandonado por el Valencia CF de Peter Lim, es la primera vez en la que enlazará dos participaciones en la Liga de Campeones. Para su entrenador, sin embargo, no es una novedad. Marcelino ya lo logró en el banquillo valencianista en las campañas 2017/18 y 2018/19. Una gesta que tenía la dificultad añadida de hacerlo entre el caos de la administración Lim, en la que contó con la inestimable colaboración en los despachos de Mateu Alemany, hoy como responsable de la gestión deportiva del Atlético de Madrid, a 90 minutos de una final de Champions.

Un éxito conseguido "juntos" en el club

Más allá de los números alcanzados, el técnico asturiano también quiso mirar atrás para contextualizar el camino recorrido en esta segunda etapa con el Submarino que está a una semanas de llegar a su fin. Recordó que cuando asumió el cargo en noviembre de 2023 "la situación era muy complicada", una afirmación que da aún más peso a la evolución experimentada. Desde entonces, el crecimiento ha sido constante hasta alcanzar un objetivo que, según sus propias palabras, ha sido fruto de un trabajo compartido: "Lo hemos conseguido todos juntos".

Convertido en el técnico con más partidos en la historia del club, Marcelino también tuvo palabras de reconocimiento hacia el Villarreal, mostrando sentirse "agradecido y orgulloso con toda la gente". Es un secreto a voces que el éxito ha estado sustentado en la capacidad desde los despachos para regenerar al equipo con una inversión posibilitada a partir del mismo crecimiento deportivo y los ingresos UEFA. Una conexión que ha sido clave para sostener el proyecto en momentos de dificultad y que ahora se ve recompensada con el regreso a la Champions. En este sentido, más allá del presidente, Fernando Roig, con el paso de los años ha cobrado un rol decisivo el actual consejero delegado, Fernando Roig Negueroles.

Marcelino da instrucciones a su equipo en la victoria por 5-1 ante el Levante / Villarreal CF

Para el cuerpo técnico, el éxito trasciende lo puramente competitivo. "Hay otros títulos que no son como tal, pero superar esos objetivos a principio de temporada son como títulos para todo el cuerpo técnico", explicó, poniendo en valor el cumplimiento de las expectativas iniciales.

La segunda clasificación consecutiva para Champions, al mismo tiempo, ha servido para aliviar el golpe de la decepcionante competición europea realizada en el presente curso. Los amarillos, desconocidos en la fase liga, terminaron en la 35ª posición con solo un punto en ocho partidos y, únicamente, por delante del colista, el Kairat Almaty.

Un proyecto en la elite durante un cuarto de siglo

El Villarreal no solo celebra una clasificación, sino la confirmación de un modelo. En sus 26 temporadas en Primera División, el club ha logrado competir en Europa en 21 ocasiones, un dato que refleja una regularidad poco habitual fuera de los grandes presupuestos. La hoja de ruta causa envidia: 12 clasificaciones para la Europa League, una para la Conference League, cuatro participaciones en la Copa Intertoto -levantando el trofeo en 2003 y 2004- y siete clasificaciones para la Liga de Campeones.

La historia reciente también respalda su peso continental, con participaciones destacadas en competiciones europeas y el recuerdo aún vigente de gestas como las semifinales alcanzadas en la Champions en 2022 ante el Liverpool, un mérito que ya había alcanzado en 2006 con Manuel Pellegrini en el banco. Un penalti y el Arsenal FC evitaron que el Submarino de Román Riquelme y Diego Forlán jugaran la final de París. Hoy, el Villarreal sigue siendo el mejor debutante en la historia de la Champions League que ha logrado meterse entre los cuatro mejores equipos de Europa.

El último desafío de Marcelino en Vila-real

Precisamente, conociendo la competitividad que el entrenador de Asturias imprime a sus equipos, el siguiente y último desafío de la temporada pasa por superar el récord fijado en el curso 2007/08 por el Villarreal de Pellegrini. Con el entrenador chileno, los amarillos sumaron 77 puntos y 24 triunfos en LaLiga. Ahora, a falta de cuatro jornadas, el de Marcelino cuenta con 68 puntos y 21 victorias.

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Con este nuevo billete europeo, el equipo reafirma su condición de proyecto fiable y competitivo. El himno de la Champions volverá a sonar en el Estadio de la Cerámica, si bien, todo apunta a que Marcelino no lo escuchará desde el banquillo 'groguet'. Iñigo Pérez, actual míster del Rayo, se perfila como el hombre que asumirá el mando de una nave que va viento en popa... y a toda vela.