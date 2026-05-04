Oficial: El Villarreal confirma el adiós de Marcelino

Era un secreto a voces desde hace algún tiempo. El Villarreal y Marcelino García Toral separan sus caminos a final de temporada. El club castellonense ha hecho público este lunes a través de un comunicado el adiós del técnico al finalizar la competición este curso. Este anuncio llega después de certificar el equipo su clasificación para la Liga de Campeones la próxima temporada y después de una de las temporadas más sólidas del club de su reciente historia. La decisión llega de mutuo acuerdo, en un contexto marcado por la disparidad de criterios deportivos de cara al futuro proyecto del Submarino, pero también desde el respeto y el agradecimiento a una etapa de enorme valor competitivo.

"Gracias, de corazón, Marce, por todo lo que has dado a este club y a esta afición. Te deseamos lo mejor en tus futuros proyectos deportivos", con estas palabras se ha despedido el Villarreal de Marcelino. El técnico tendrá la oportunidad de despedirse de la afición en el Estadio de la Cerámica en los dos partidos partidos que todavía tiene que jugar en casa, frente a Sevilla y Atlético de Madrid.

La salida de Marcelino no se produce obviamente por una cuestión de resultados. Al contrario, el técnico se despedirá después de haber cumplido con creces los grandes objetivos deportivos del club. La clave está en la planificación de futuro. El Villarreal y entrenador mantienen diferentes puntos de vista sobre el rumbo deportivo que debe tomar el proyecto, una circunstancia que ha llevado a ambas partes a entender que lo mejor era cerrar la etapa al término del curso.

La decisión implica ahora que el Villarreal deba abrir un nuevo ciclo en el banquillo. Lo hará desde una posición de fuerza, con el equipo clasificado para la máxima competición continental, una plantilla competitiva y una estructura deportiva que deberá definir el siguiente paso.

Marcelino, por su parte, cerrará su segunda etapa en el Estadio de la Cerámica con el reconocimiento del club y de una afición que lo identifica con algunos de los momentos más importantes de la historia reciente del Submarino. Dos etapas, casi 300 partidos, un ascenso, Europa, Champions y un legado difícil de discutir.

Sus números en el Villarreal

Marcelino no se marcha sin dejar su huella en el Villarreal. Se va como el entrenador con más partidos dirigidos en la historia del Villarreal CF. Si completa el calendario previsto hasta final de temporada, cerrará su trayectoria amarilla con 298 encuentros oficiales entre todas las competiciones.

A ese registro se suma otro dato de enorme peso: Marcelino ostenta también el récord de victorias en el banquillo del Villarreal, con 144 triunfos hasta la fecha. Son cifras que explican la dimensión de su influencia en el club y que lo colocan por encima de cualquier otro entrenador en términos de continuidad, impacto y rendimiento.

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El Villarrealy Marcelino García Toral han anunciado este lunes que el técnico no continuará al frente del equipo la próxima temporada. / Manolo Nebot

Segunda etapa en el club

Esta es la segunda etapa de Marcelino al frente al Villarreal. El técnico regreso en noviembre de 2023 tuvo un punto de urgencia. El Villarreal atravesaba una situación compleja y Marcelino volvió para ordenar el equipo, recuperar confianza y reconstruir una dinámica competitiva. Lo consiguió. Primero estabilizó al grupo; después, lo llevó de nuevo a pelear con los mejores. El gran legado de esta segunda etapa será la doble clasificación consecutiva para la Champions League. Ese logro supone un salto histórico para el Villarreal, tanto en lo deportivo como en lo institucional, y refuerza la figura de Marcelino como uno de los grandes arquitectos del crecimiento moderno del club.