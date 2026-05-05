Marcelino se despide del Villarreal CF con buenos hechos y buenas palabras

Un día después de que el Villarreal CF anunciara la no renovación y el fin de la relación contractual para final de temporada con su entrenador, el mismo Marcelino García Toral se despide en una carta en las redes sociales del club y su afición. El asturiano se marcha "agradecido" con los dirigentes y la hinchada de La Cerámica. Además, ha querido poner en valor lo hecho en esta segunda etapa, en la que ha sido el motor de un Submarino que se ha clasificado por dos ocasiones consecutivas para la UEFA Champions League.

Asimismo, Marcelino está en disposición de dejar al equipo tercero en este esprint final de temporada y batir el récord de puntos de la temporada 2007/08 con Manuel Pellegrini como director técnico. Entonces, el equipo alcanzó los 77 puntos, ahora suma 68 y hay por delante las cuatro últimas jornadas de LaLiga.

Redacción SD

La carta de despedida en las redes sociales

Esta es la carta íntegra con la que Marcelino hace pública su desvinculación del Villarreal CF y se despide con "cariño" de todo el entorno 'groguet' en las diferentes redes sociales:

"Ha llegado el momento de cerrar una bonita historia. Ha sido una decisión meditada, tomada desde la tranquilidad y con la honestidad que define nuestra trayectoria.

Volvimos en un momento de dificultad y ahora nos vamos con la satisfacción del trabajo bien hecho y el orgullo de haber devuelto al Villarreal CF al lugar que le corresponde, junto a los mejores. Hemos sido felices en estas dos etapas. Siete temporadas en un club que nos ha tratado con cariño y respeto.

Gracias especialmente al presidente Fernando Roig y al consejero delegado Fernando Roig Negueroles por haber confiado en nosotros, y también al inolvidable José Manuel Llaneza que, aunque ya no está con nosotros, siempre nos mostró su apoyo, respeto y cariño.

Agradecer a todos los trabajadores del club que nos dieron su continuo apoyo y confianza, permitiéndonos disfrutar de la convivencia cada día.

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Queremos destacar el cariño y el respeto de la afición, que nos mostró su apoyo incondicional".