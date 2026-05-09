El Villarreal visita Mallorca para tomar parte en la salvación

El Mallorca recibe este domingo al Villarreal (14.00 horas) en el encuentro correspondiente a la jornada 35 de LaLiga, donde los locales tendrán una oportunidad de oro para alejarse del descenso ante un rival clasificado ya para la 'Champions' y con la despedida de su técnico, Marcelino García Toral.

Los bermellones llegan con la buena energía que les dio sacar su segunda victoria como visitantes de la temporada ante el Girona (0-1), y se han mantenido invictos en Son Moix desde la llegada de Demichelis con tres victorias y un empate, el último ante el Valencia (1-1).

Conocedores de lo que haya ocurrido con gran parte de sus rivales en la zona baja, se trata de un partido donde el Mallorca puede superar la barrera de los 40 puntos, que este año no dará la permanencia pero sí les acercaría mucho al objetivo.

Con el ariete kosovar Vedat Muriqi viviendo un ligero bajón dentro de la mejor temporada de su carrera, Luvumbo estará al cien por cien para acompañarle en la doble punta, tras haberse convertido en un jugador fundamental en las últimas semanas para el técnico argentino.

No será de la partida Pablo Maffeo por acumulación de amarillas, y será Mateu Jaume el que deberá cubrir el carril derecho y formar una línea defensiva donde Omar Mascarell apunta a repetir en el eje de la zaga, dejando liberado el pivote para que Darder haga funcionar al equipo, como ha hecho en las últimas jornadas.

El Villarreal viaja a la isla con los deberes hechos tras haber garantizado la clasificación para la Liga de Campeones, aunque se ha marcado como objetivo mantener la tercera plaza que actualmente ocupa y por la que lucha con el Atlético de Madrid, al que aventaja en cinco puntos.

Es muy probable que Marcelino mantenga su decisión de los últimos partidos a domicilio, en los que ha introducido varios cambios en el once titular, por lo que jugadores como Pape Gueye, Gerard Moreno o Nicolás Pepe, podrían tener descanso.

En el capítulo de ausencias, siguen fuera los lesionados Juan Foyth y Logan Costa, de larga duración el defensa argentino y con molestias físicas el segundo.

- Alineaciones probables:

RCD Mallorca: Leo Román; Mateu Jaume, Mascarell, Valjent, Mojica; Darder, Morlanes, Samu Costa, Pablo Torre; Luvumbo, Muriqi.

Villarreal CF: Arnau Tenas; Freeman, Pau Navarro, Renato Veiga, Cardona; Parejo, Comesaña; Buchanan, Alberto Moleiro; Pepe o Mikautadze y Tani.

Árbitro: Víctor García Verdura (Comité catalán).

Hora: 14.00.

Noticias relacionadas

Estadio: Son Moix.