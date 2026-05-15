Marcelino: "Nuestra ambición es ser lo más exigentes posible con nuestro rendimiento"

El entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, aseguró este viernes, en rueda de prensa, que la ambición de su equipo, una vez conseguido el objetivo de la clasificación para la Liga de Campeones, es ser "lo más exigentes posible" con su rendimiento.

El técnico asturiano, que confirmó que volverá a realizar rotaciones para el partido ante el Rayo Vallecano, indicó que la ilusión del equipo es "quedar terceros" en la competición y justificó la derrota de la pasada jornada ante el Sevilla por la "necesidad" del rival.

Marcelino dio la enhorabuena al Rayo por haber alcanzado la permanencia y disputar una competición continental, y calificó la lucha por la salvación como "estresante". "Vamos a un campo complicado, donde encajan muy poco. El partido allí y el campo te exigen mucho. Hay que estar muy bien para ganar", reflexionó el asturiano, que recordó que, en el caso de que el Villarreal no gane en Vallecas, seguirá dependiendo de sí mismo para ser tercero. "Cuando un equipo depende de sí mismo está en mejor posición. Nosotros, en función de los resultados de esta jornada, podemos definir ya la tercera posición. Y si no, a la otra semana", reiteró.

Contra el Rayo de Iñigo Pérez

Marcelino afirmó que enfrentarse a Iñigo Pérez, su posible relevo en el banquillo del Villarreal, no es algo que le inquiete o le genere morbo, ya que precisó que "el juego está en el campo".

En cuanto al partido, el preparador destacó que los encuentros en Vallecas "tienen una ida y vuelta rapidísima". "No pierden en su casa desde enero, es un equipo muy solvente. Suelen ser partidos abiertos, porque la forma de jugar del Rayo hace que dejen jugadores descolgados", explicó.

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Por último, el entrenador comentó la ausencia de Gerard Moreno en la prelista de España para el próximo Mundial. "Está haciendo un final de temporada muy bueno. Está siendo un futbolista muy importante, pero eso son decisiones del seleccionador", finalizó.