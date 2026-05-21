Oficial: Dani Parejo finaliza su etapa en el Villarreal... ¿colgará sus botas o fichará por un nuevo equipo?

Dani Parejo jugará este fin de semana su último partido con la camiseta del Villarreal. El centrocampista de Coslada pone punto y final a seis temporadas defendiendo la elástica de La Cerámica convirtiéndose en uno de los jugadores más icónicos de la historia del club después de su abrupta salida del Valencia CF. El '10' se marcha tras disputar unas semifinales de la Champions League y como flamante campeón de la UEFA Europa League en 2021. Además, su condición de indiscutible sobre el césped le ha llevado a ser el noveno futbolista con más partidos en la historia del Villarreal. Estadística que refleja el legado que deja Parejo en La Cerámica y de su trascendencia en el crecimiento de la institución.

COMUNICADO OFICIAL DEL VILLARREAL

El Villarreal CF y Dani Parejo separan sus caminos después de seis temporadas repletas de éxitos. El centrocampista madrileño pone fin a una brillante etapa deportiva en la que ha dejado huella y se ha convertido en una leyenda del club tras haber defendido la elástica grogueta en 269 partidos y haber anotado un total de 16 goles.

Como futbolista amarillo, ha levantado la UEFA Europa League (2021), ha alcanzado la semifinal de la Champions League (2022) y ha certificado tres clasificaciones a la máxima competición continental.

El Villarreal CF le rendirá homenaje en el último partido de LALIGA frente al Atlético de Madrid en lo que será la fiesta de celebración de la Champions League con la afición en el Estadio de la Cerámica.

Dani Parejo, noveno futbolista con más partidos de la historia del Villarreal

Dani Parejo es el 9º jugador que más partidos oficiales ha jugado en el Villarreal CF y el 5º futbolista con más encuentros de toda la historia de LALIGA. Desde su llegada en 2020, el madrileño ha sido una pieza clave para el Submarino, así como para los distintos entrenadores que han ocupado el banquillo groguet en los últimos tiempos.

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El Villarreal CF le agradece su entrega y dedicación, así como el compromiso mostrado durante su brillante etapa como jugador del club, y le desea la mayor de las suertes en su futuro profesional.