Aixa Salvador : "Sabemos de lo que somos capaces y lo vamos a demostrar"

Aixa Salvador es de ese tipo de personas que vive por y para el fútbol, de las que piensan que no es solo un deporte, sino que se trata de pasión, entrega y emociones a flor de piel.

Esta pasión por el fútbol nace desde muy temprano, "he tenido una casa en la que siempre me han inculcado fútbol", afirma Axia. Su trayectoria en el fútbol profesional comenzó muy temprano pues con 13 años ya formaba parte del equipo filial del Villarreal y con tan solo 14 años ya llegaba al primer equipo de la entidad grogueta.

Una historia con el Villarreal que se resume en 3 etapas distintas y un agradecimiento máximo "A día de hoy soy lo que soy y he podido conseguir lo que he conseguido porque he ido siempre de su mano", declara Axia para Superdeporte.

VILLARREAL CF - VALENCIA CF POR UN ASCENSO A LA LIGA F / VCF Y VILL

Los play-offs

El siguiente capítulo de su historia llega con los play-offs de ascenso a primera división, el Villarreal se enfrenta al Valencia con un reto a superar, las groguetas no han logrado vencer al Valencia durante la temporada, una derrota (0-1) y un empate (2-2).

Lejos de ver este dato como una preocupación , Aixa nos confiesa que "el hecho de no haber conseguido ganarles en liga nos hace estar más motivados porque sabemos de lo que somos capaces y lo vamos a demostrar", afirma con determinación.

Habrá nervios, admite, pero "son nervios positivos, nervios buenos" propios de un partido de este calibre. La propia Aixa afirma que el vestuario termina la temporada "increíblemente y estamos todas en un nivel de confianza muy bueno".

Un vestuario con los pies en el suelo y enfocado en el partido del domingo sin entrar en posibles promesas si se logra el ascenso "si te digo la verdad, no estamos pensando nada de eso. Estamos pensando en los partidos porque sabemos que son muy complicados", afirma Aixa tajantemente.

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Un duelo que no dejará a nadie indiferente y situará de nuevo a un equipo de la Comunitat Valenciana en la máxima categoría del fútbol español.