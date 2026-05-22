Marcelino García Toral reconoce que "tiene ofertas" tras finalizar su etapa en el Villarreal

Marcelino García Toral ha reconocido públicamente que ha recibido distintas propuestas, en un momento en el que su futuro vuelve a estar en el aire tras finalizar su etapa en el Villarreal. El técnico asturiano, que finaliza contrato, admite que existen opciones sobre la mesa mientras estudia con calma cuál puede ser su próximo destino, aunque no le terminan de convercer.

El Villarrealy Marcelino García Toral han anunciado este lunes que el técnico no continuará al frente del equipo la próxima temporada. / Manolo Nebot

El entrenador no ha querido concretar nombres ni destinos, pero sí ha dejado claro que está abierto a escuchar ofertas y valorar proyectos que encajen con sus expectativas deportivas. Tras su salida del conjunto groguet, Marcelino se encuentra en una fase de reflexión en la que prioriza la calidad del proyecto por encima de otros factores.

“No tengo compromiso con ningún club en estos momentos. No sé qué va a suceder. Mi situación personal y profesional me da la posibilidad de intentar no precipitarme y tomar la mejor decisión para mi cuerpo técnico y nuestras familias. Estoy teniendo ofertas, pero no tan satisfactorias como deseo. Esperaremos aquella que responda a nuestras expectativas y nos llene de ilusión”, aseguró Marcelino en la rueda de prensa previa al partido contra el Atlético de Madrid.

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Marcelino entra en el mercado

Su trayectoria reciente en el Villarreal ha vuelto a situarlo como uno de los técnicos más cotizados del fútbol español. En sus dos etapas en el club, ha logrado consolidar al equipo en la zona alta de la clasificación y competir de forma habitual en Europa, lo que ha aumentado el interés de otros clubes. Ahora, con el mercado de banquillos en movimiento, el entrenador espera definir su futuro en las próximas semanas, analizando con detenimiento las propuestas que le lleguen antes de tomar una decisión definitiva.