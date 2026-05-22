Homenaje a Marcelino y su futuro en el aire

El Villarreal homenajeará al técnico Marcelino García Toral con un azulejo conmemorativo en el 'Passeig Groc', sumando así al técnico a la lista de ilustres destacados de la historia del club castellonense que ya cuentan con este reconocimiento en la fachada de la grada de Tribuna del Estadio de La Cerámica.

El entrenador asturiano se ha ganado este reconocimiento siendo el técnico con más partidos en la historia del club y tras haber logrado clasificar al Villarreal tres veces a la Liga de Campeones y dos veces a la Europa League, así como haber logrado el ascenso a Primera División, o haber disputado una semifinal europea y una semifinal de Copa del Rey entre las dos etapas que ha estado en el club.

El club ha organizado un acto en el que, antes del partido frente al Atlético de Madrid del próximo domingo, y tras la llegada del equipo al campo, Marcelino descubrirá este azulejo conmemorativo acompañado por el presidente del Villarreal, Fernando Roig, y por el consejero delegado, Fernando Roig Negueroles.

El Villarreal y Marcelino García Toral han anunciado este lunes que el técnico no continuará al frente del equipo la próxima temporada. / Manolo Nebot

Marcelino aseguró sentirse "eternamente agradecido, es un acto bonito, pero lo más importante que queda la relación humana. El fútbol desgasta mucho, mucho más al entrenador, pero el club ha decidido brindarme ese homenaje el que estoy muy agradecido. Son muchos años y muchos momentos vividos. Con muy buenos resultados, que pudieron ser mejores, pero que yo hubiera firmado tanto en la primera etapa como en la segunda".

Su futuro todavía está por definir

La salida de Marcelino de La Cerámica se conocía desde varios meses atrás, pero poco o nada se sabe sobre su siguiente reto ya que todavía no ha tomado una decisión al respecto. Y en esa ecuación en la que todavía quedan muchas operaciones que arrastrar para resolver la incógnita, aparece ahora una vía inesperada: el Sevilla. Según ha informado Canal Sur Radio, el entorno de Sergio Ramos y el grupo inversor Five Eleven Capital ya habría iniciado una ronda de contactos con varios entrenadores de primer nivel, entre ellos el técnico vasco, aunque su futuro podría estar más cerca la Premier o Italia.

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Al todavía técnico del Villarreal le gustaría vivir una experiencia en Inglaterra. Nunca lo ha ocultado. El Crystal Palace podría podría ser un buen destino para el asturiano, sobre todo porque su actual entrenador, el austríaco Oliver Glasner, no continuará. Por otra parte, Italia siempre ha sido un destino que Marcelino ha valorado en distintas etapas. Sonó en su día para el AC Milan y ahora es la Roma quien le sigue de cerca.