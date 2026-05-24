A la Champions como terceros de LaLiga, con goleada y por la puerta grande

¡Sí, sí, sí... la Champions vuelve a estar aquí! Ese era uno de los cánticos que se repetían en el Estadio de la Cerámica tras bajarse el telón a la temporada 2025/26. El Villarreal CF se coronó como tercer clasificado de Primera División, logrando el billete para una nueva edición de la Liga de Campeones, y lo hizo como los grandes toreros, con una faena digna del tercer mejor equipo de LaLiga, goleando al Atlético de Madrid (5-1) y saliendo por la puerta grande en un partido que tuvo de todo: buen fútbol, goles, emotividad, despedidas y homenajes a tres leyendas del club.

Porque el duelo ante los rojiblancos no solo sirvió para demostrarle al Planeta Fútbol que el Villarreal es el mejor de los terrenales del fútbol español, sino también para despedir al entrenador con más victorias en la historia del club, con 146, Marcelino García Toral, así como a dos futbolistas que han dejado su huella en la entidad como son Dani Parejo y Alfonso Pedraza, artífices del título de la Europa League 2020/21.

El Submarino bordó el fútbol y demostró que las derrotas ante Sevilla y Rayo Vallecano fueron fruto de esa lógica relajación de cuando has conseguido el objetivo de la temporada, algo muy común en un deporte tan exigente mentalmente como el fútbol, ya que en la élite apenas puedes permitirte respiro alguno.

Con ambición

Los amarillos no fallaron el día (o la noche mejor dicho) en el que no se podía fallar. Marcelino y sus futbolistas se conjuraron entre semana en poner los cinco sentidos en un encuentro en el que, en caso de victoria, como así fue, servirá para que las arcas del club tengan un ingreso de entre 4 y 6 millones de euros más por finalizar 3º que en caso de haber quedado 4º.

El técnico asturiano puso un once de gala en el que, sin el lesionado Comesaña, Dani Parejo fue quien acompañó a Pape Gueye en el día de su despedida, así como Alfonso Pedraza, que tuvo una actuación estelar en su adiós.

El Villarreal fue un vendaval desde el pitido inicial, espoleado por un Nico Pepe letal por la derecha, un Moleiro muy activo y Mikautadze y Ayoze en plan ‘killers’.

Fue Pepe quien lideraba los ataques, pero costó media hora abrir la lata de un Atlético demasiado contemplativo. En el 28’, el marfileño se plantó ante el meta Musso, que le hizo penalti. Parejo quiso ser el primero que abriera la botella de cava de la celebración de Champions anotando en el 29 el 1-0 en dicha pena máxima. Fue, el primero de muchos tantos amarillos.

El segundo llegó cinco minutos después, al aprovechar Ayoze una gran jugada de Pedraza para fusilar al Musso. Y seis después cayó el 3-0, siendo Ayoze el asistente para un Mikautadze letal.

Todo hacía indicar que al descanso se llegaría así, pero Pubill aprovechó un error de salida de Tenas para recortar distancias, aunque fue un espejismo. Gueye hacía un golazo de zurda en el 44’ a pase de Pepe. Un 4-1 que parecía definitivo ya a la media parte y que endulzó Ayoze con otro golazo tras genial asistencia de Pepe en el 54, estableciendo el 5-1 definitivo.

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Ya no hubo más goles pero sí tiempo para celebraciones, homenanajes y despedidas. El Villarreal finaliza LaLiga como 3º y equipo de Champions saliendo entre vítores y por la puesta grande.