Los planes de Dani Parejo para la próxima temporada 26/27

Dani Parejo dejó claro tras disputar su último partido con el Villarreal CF que no contempla la retirada y que su intención es continuar jugando al fútbol la próxima temporada. “Me gustaría seguir jugando porque me veo bien”, aseguró el centrocampista madrileño, quien finaliza contrato el próximo 30 de junio y todavía no ha decidido cuál será su próximo destino profesional.

El veterano futbolista, de 37 años, explicó que ahora quiere tomarse un tiempo para analizar su futuro junto a su familia antes de tomar una decisión definitiva. “Quiero estar tranquilo, no precipitarme, pensar con mi familia, buscar la mejor solución y ya veremos”, comentó tras el encuentro.

Parejo puso fin a una etapa de seis temporadas en el conjunto castellonense, un periodo que definió como “maravilloso” tanto a nivel deportivo como personal. “He pasado seis años maravillosos de mi vida, he vivido aquí el ciclo más exitoso del club”, afirmó el jugador, quien quiso agradecer al Villarreal y a todas las personas del entorno de la entidad el trato recibido durante estos años.

Además, destacó que siempre se sintió valorado dentro del equipo y recordó el compromiso que ha mantenido con el club desde su llegada. “Me he dejado todo por el club, pero el fútbol es así, hay que aceptarlo. Me voy contento y satisfecho”, señaló.

"El club está creciendo"

El centrocampista también valoró el crecimiento experimentado por el Villarreal en las últimas temporadas, subrayando la clasificación para la Liga de Campeones por segundo año consecutivo, un hecho histórico para la entidad. “El club está creciendo, se están haciendo las cosas bien y ahí están los resultados”, apuntó.

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Parejo cerró su despedida con un mensaje de tranquilidad y optimismo, asegurando que ahora es momento de disfrutar de las vacaciones y desconectar temporalmente del fútbol antes de afrontar nuevos retos en su carrera deportiva.