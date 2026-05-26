El Villarreal CF fija sus ojos en un futbolista del Alavés para su centro del campo

El Villarreal CFya trabaja en la planificación de la próxima temporada y una de las prioridades marcadas por la dirección deportiva pasa por reforzar la posición de mediocentro posicional. En La Cerámica se espera una auténtica revolución en la sala de máquinas y el club considera imprescindible incorporar futbolistas capaces de sostener el equilibrio del equipo desde la base de la jugada. La intención del submarino amarillo es elevar el nivel competitivo de una zona clave del campo y construir un centro del campo más dinámico, físico y preparado para afrontar un curso con máxima exigencia.

La situación actual obliga al club castellonense a moverse con rapidez en el mercado. Todo apunta a que Thomas no continuará la próxima temporada, mientras que Dani Parejo ya se ha despedido oficialmente del Villarreal tras cerrar una etapa histórica en el club. Además, Pape Gueye podría convertirse en una de las grandes ventas del verano si llega una oferta importante. Por todo ello, la entidad amarilla está rastreando el mercado en busca no solo de un mediocentro, sino de dos perfiles que combinen buen trato de balón, capacidad para destruir juego y criterio en la salida desde atrás. La idea es encontrar jugadores que aporten equilibrio, intensidad y personalidad en la construcción.

Guido Rodríguez y Antonio Blanco

Tal y como desveló Superdeporte, uno de los nombres que está encima de la mesa es el de Guido Rodríguez, aunque por el momento el futbolista no ha respondido a ese interés con un “sí” definitivo. Ahora, el diario Marca ha asegurado que Antonio Blanco también figura en esa lista de candidatos y encaja perfectamente en el perfil que busca el Villarreal. Se trata de una apuesta de mercado nacional, más asequible económicamente y con experiencia ya consolidada en la élite del fútbol español. El centrocampista ha demostrado personalidad y regularidad pese a su juventud, algo que gusta mucho en la dirección deportiva amarilla.

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Antonio Blanco, contra el Villarreal / Europa Press

Antonio Blanco destaca por ser un mediocentro tácticamente muy inteligente, con gran capacidad para interpretar el juego y ocupar espacios. Su principal virtud está en el equilibrio que aporta al equipo, siendo un futbolista muy fiable en la circulación de balón y con criterio para iniciar jugadas desde posiciones retrasadas. Además, posee una notable capacidad de recuperación gracias a su lectura defensiva y su intensidad sin balón. No es un centrocampista especialmente llamativo desde el punto de vista ofensivo, pero sí uno de esos perfiles que sostienen al equipo y facilitan el funcionamiento colectivo. Su serenidad bajo presión, su disciplina táctica y su capacidad para jugar a pocos toques encajan perfectamente en la idea futbolística que busca implantar el Villarreal para el próximo curso.