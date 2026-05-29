El Villarreal CF anuncia su primer 'fichaje' para la temporada 26/27

El Villarreal hace oficial el regreso de Carlos Romero a la entidad grogueta, el club anuncia su renovación hasta 2031, es decir, 2 años más de contrato puesto que el lateral de Torrent tenía firmado hasta 2029. Tras 2 temporadas cedido en el Espanyol, el lateral izquierdo vuelve a la que fue su casa para esta vez formar parte del primer equipo.

Carlos Romero debutó en el Villarreal en la temporada 23/24 bajo las órdenes de Pacheta, con apenas 8 partidos en el primer equipo, los groguets decidieron cederle al Espanyol para que gozase de más minutos y creciese como futbolista.

Dos temporadas en el conjunto perico le han bastado a Carlos Romero para posicionarse como uno de los mejores laterales de la categoría, dichas actuaciones también le han servido al de Torrent para hacerse con un puesto en el equipo del Villarreal CF.

Con la marcha de Alfonso Pedraza, el flanco izquierdo del Villarreal contará con Sergi Cardona y Carlos Romero, ambos jugadores deberán disputarse el puesto para lograr un hueco en el 11 inicial.

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Made in Cantera Grogueta

Con el motivo de su renovación, el Villarreal ha publicado en redes un vídeo presumiendo de su cantera bajo el lema "Made in Canetra Grogueta". En dicha publicación aparecen imágenes de canteranos que han transcendido en el primer equipo como Pau Torres, Álex Baena, Manu Trigueros, Alfonso Pedraza, Rodri y Nicolas Jackson.