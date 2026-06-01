Confirmado: Iñigo Pérez sustituye a Marcelino García Toral en el Villarreal

Era un secreto a voces. El Villarreal CF ha alcanzado un acuerdo con Iñigo Pérez, que será el entrenador del primer equipo durante las próximas tres temporadas, hasta junio de 2029.

El navarro será presentado como nuevo técnico amarillo mañana martes 2 de junio, a las 18.30 horas, en el Club 1923 del Estadio de la Cerámica. El acto, exclusivo para medios de comunicación, podrá seguirse en directo por los perfiles oficiales de redes sociales del Villarreal CF.

Iñigo Pérez Soto (Pamplona, Navarra, 18 de enero de 1988) es un joven entrenador español, que ha dirigido al Rayo Vallecano en Primera División. Como técnico rayista, Iñigo ha alcanzado la final de la UEFA Conference League (25/26) y ha igualado la mejor clasificación histórica del club en la máxima categoría (8º clasificado, en la 24/25).

Iñigo Pérez, gesticulando durante un partido del Rayo / Europa Press

Su andadura como técnico comenzó en las filas del propio conjunto vallecano, donde ejerció como segundo entrenador de Andoni Iraola. Con la marcha de este al fútbol inglés, Iñigo Pérez no pudo acompañarle por problemas burocráticos. Y menos mal. Acabó tomando las riendas del equipo madrileño en febrero de 2024, sucediendo a Francisco Rodríguez tras su destitución y mejorando incluso los registros de Iraola.

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Experiencia como futbolista

Además de su brillante y prometedora etapa como entrenador, Iñigo Pérez también fue futbolista profesional. Como jugador, defendió los intereses del Athletic Club, SD Huesca, RCD Mallorca, CD Numancia y CA Osasuna, club donde firmó su retirada en 2022.