Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Noticias Valencia CFMercado de FichajesFórmula 1
instagram

El Villarreal ya tiene fecha de inicio de pretemporada y un amistoso de peso internacional

Los de Iñigo Pérez tendrán unos días de pruebas médicas antes de arrancar la pretemporada a las órdenes de Iñigo Pérez

Alberto Moleiro ayudando a Ayoze Pérez a levantarse en el Camp Nou

Alberto Moleiro ayudando a Ayoze Pérez a levantarse en el Camp Nou / LALIGA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Agencias

EFE

El Villarreal ha informado que la primera plantilla iniciará la pretemporada el 6 de julio, con las pertinentes pruebas médicas tras las vacaciones, que se prolongarán los dos días siguientes.

El conjunto castellonense realizará su primer entrenamiento bajo las órdenes del nuevo entrenador Íñigo Pérez el jueves 9 de julio, en horario aún por determinar, en la ciudad deportiva José Manuel Llaneza.

Noticias relacionadas

Iñigo Pérez y Fernando Roig.

Iñigo Pérez y Fernando Roig. / VILLARREAL CF

Contra el PSV en Eindhoven

Además, el club ha confirmado también el primero de los amistosos de pretemporada que disputará el 25 de julio ante el PSV neerlandés, a partir de las 18.00 horas en el Phillips Stadion de Eindhoven.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents