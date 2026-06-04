El ex del Villarreal Guille Franco inicia una nueva etapa como director de fútbol de San Lorenzo

La llegada de Guillermo Franco, exjugador del Villarreal CF, forma parte del nuevo proyecto encabezado por Marcelo Culotta, vencedor de las recientes elecciones del club. Durante la campaña, la reestructuración del área futbolística fue uno de los principales compromisos de la nueva dirigencia, que identificó a Franco como la pieza clave para liderar este proceso. Como jugador, el argentino nacionalizado mexicano, estuvo cuatro años en el Submarino entre 2005 y 2009, tiempo en el que jugó 97 partidos oficiales.

Al Villarreal, el 'Guille' llegó tras pasos previos por San Lorenzo de Almagro, donde se crio durante siete años, y el Monterrey en México. Desde Vila-real, emigró al West Ham inglés, a Vélez Sarsfield, Pachuca y Chicago Fire.

Este regreso a San Lorenzo tiene un significado emocional y simbólico muy especial. Fue precisamente en el club azulgrana donde Franco se consolidó en el fútbol argentino antes de iniciar aquella exitosa trayectoria internacional que lo llevó a brillar en México, España e Inglaterra. Después de disputar dos Mundiales con la selección mexicana y construir un nombre a nivel global, vuelve al lugar donde comenzó su historia profesional.

Noticias relacionadas

Tránsito a los despachos

Esta nueva etapa marca la transición definitiva de Guillermo Franco hacia funciones ejecutivas, poniendo su experiencia internacional, su conocimiento del juego y su visión estratégica al servicio de uno de los gigantes del fútbol argentino.