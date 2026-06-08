Hugo Ferrer

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El Villarreal presenta su nueva camiseta para LaLiga 26/27

El Villarreal CF ha presentado este lunes su nueva primera equipación para la temporada 26/27. Respetando el color amarillo tan representativo del club, en esta campaña la camiseta destaca por un llamativo diseño en jacquard inspirado en el movimiento del agua, un concepto que refuerza la idea de fluir y da personalidad a la prenda. Además, incorpora un atractivo contraste de texturas entre la parte delantera y la trasera, aportando dinamismo y profundidad visual al diseño. Como principal novedad, camiseta y pantalón quedan conectados visualmente mediante una franja azul continua que recorre el lateral de ambas prendas. El futbolista del primer equipo Georges Mikautadze ha sido el encargado de ejercer de modelo por un día día para enseñarle al mundo la nueva equipación del Submarino, que lucirá en la próxima temporada en tres competiciones: LaLiga, UEFA Champions League y Copa del Rey.