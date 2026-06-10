El Villarreal CF renueva a David Albelda hasta 2027: su proyección en los banquillos continúa

El Villarreal CF ha hecho oficial la continuidad de David Albelda al frente del Villarreal B para la próxima temporada, una decisión que refuerza la apuesta de la entidad amarilla por la estabilidad y el crecimiento de su cantera. El técnico valenciano amplía así su vínculo con el club tras una campaña en la que ha dejado patente su capacidad para desarrollar el talento joven y competir al más alto nivel en Primera Federación.

La renovación de Albelda llega como reconocimiento al gran trabajo realizado durante el curso. Bajo su dirección, el filial groguet completó una destacada temporada, finalizando la fase regular en la cuarta posición y consiguiendo una plaza para disputar el play-off de ascenso a Segunda División. Aunque el sueño del ascenso se truncó ante el Zamora CF, el equipo ofreció una notable imagen y peleó hasta el último instante por seguir avanzando.

La entidad castellonense considera clave la continuidad del exfutbolista internacional, que ha sabido consolidar un proyecto competitivo sin perder de vista el principal objetivo del filial: formar jugadores preparados para dar el salto al primer equipo.

Junto a Albelda, el Villarreal también ha asegurado la continuidad de otros dos referentes de la Cantera Grogueta. David Cifuentes “Cifu” seguirá liderando al Villarreal C tras firmar una brillante campaña en Tercera Federación, mientras que Pepe Reina continuará al frente del Juvenil A después de protagonizar una histórica participación en la UEFA Youth League.

Con estas renovaciones, el Villarreal CF garantiza la continuidad de tres técnicos que han contribuido de manera decisiva al crecimiento deportivo y formativo de los equipos base del club.

Comunicado

El Villarreal CF ha oficializado la renovación de los entrenadores de sus tres principales equipos de la Cantera Grogueta. David Albelda, David Cifuentes “Cifu” y Pepe Reina han ampliado su vinculación contractual con la entidad amarilla por una temporada más, asegurando así la estabilidad y el talento en los banquillos del fútbol base para el próximo curso.

La continuidad de los tres técnicos es el premio al excelente trabajo formativo y competitivo desarrollado a lo largo de esta última campaña.

David Albelda, líder del Mini Submarino en Primera Federación

El técnico valenciano seguirá a los mandos del Villarreal B tras una campaña sobresaliente. Albelda ha demostrado una gran capacidad para potenciar el talento de las jóvenes promesas groguetas en una categoría tan exigente como la Primera Federación. Bajo su dirección, el primer filial amarillo finalizó la liga regular en una meritoria cuarta posición, logrando un valioso billete para disputar los play-offs de ascenso a Segunda División, donde el equipo cayó, luchando hasta el final, ante el Zamora CF.

“Cifu” continuará guiando al Villarreal C

Por su parte, David Cifuentes “Cifu” prolonga su compromiso para seguir dirigiendo al segundo filial amarillo en la Tercera Federación. El técnico ha firmado un curso excelente, afianzando al equipo en la zona alta de la tabla y finalizando la competición regular como cuarto clasificado. Este gran desempeño permitió al Villarreal C disputar la promoción de ascenso, donde el equipo cayó con honores y dando la cara hasta el último minuto frente al Atlético Levante.

Pepe Reina prolonga su etapa en la Cantera Grogueta

Tras colgar los guantes y dar el salto a los banquillos, Pepe Reina ha demostrado el mismo desempeño desde el área técnica. El técnico continuará liderando al Juvenil A después de una temporada para el recuerdo. En la competición doméstica, el equipo logró un tercer puesto en la División de Honor, lo que les otorga la participación para la Copa del Rey Juvenil el próximo año.

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Pero si por algo será recordado el curso del Juvenil A ha sido por su espectacular andadura en Europa. En la UEFA Youth League, los chicos dirigidos por Reina lograron 5 victorias en los 6 partidos de la fase de liga, clasificándose como quintos. El equipo protagonizó unas eliminatorias ilusionantes, plantándose entre los ocho mejores de Europa y alcanzando unos históricos cuartos de final, donde finalmente cedieron ante el PSG.