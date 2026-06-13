El récord mundialista del Submarino Amarillo

El Villarreal CF vuelve a situarse en el foco del fútbol mundial gracias a su notable presencia en la Copa del Mundo 2026. El club castellonense, asentado ya desde hace años en la élite europea, no solo compite con regularidad en las grandes competiciones continentales, sino que además ha construido una plantilla con una marcada proyección internacional. La convocatoria de siete futbolistas groguets para el Mundial confirma una tendencia sostenida en el tiempo: la capacidad del Submarino Amarillo para reclutar, desarrollar y potenciar jugadores que alcanzan el máximo nivel con sus selecciones nacionales.

Villarreal CF: un club con sello mundialista

El impacto del Villarreal CF en el escenario internacional no es casual ni puntual. Con los siete convocados para 2026, el club alcanza la cifra acumulada de 29 futbolistas que han disputado una Copa del Mundo siendo jugadores del conjunto amarillo. Esta estadística lo sitúa como uno de los clubes españoles con mayor presencia mundialista fuera del tradicional eje de los gigantes de LaLiga.

El abanico de selecciones representadas en esta edición es especialmente amplio: Estados Unidos, Canadá, Portugal, Senegal, Cabo Verde, Costa de Marfil o Senegal vuelven a situar al Villarreal como un club global. Esta diversidad refleja no solo el trabajo de scouting, sino también una filosofía deportiva que ha sabido combinar competitividad en Europa con una estructura estable de crecimiento de talento.

México, Canadá y Estados Unidos 2026: Logan Costa (Cabo Verde), Renato Veiga (Portugal), Alex Freeman (Estados Unidos), Pape Gueye (Senegal), Nicolas Pepe (Costa de Marfil), Tajon Buchanan (Canadá) y Tani Oluwaseyi (Canadá)

Elche CF y Levante UD: una representación testimonial pero significativa

El Elche CF y el Levante UD cuentan con representación en el Mundial 2026, aunque en ambos casos se trata de una presencia reducida, algo habitual en clubes de su dimensión competitiva dentro del fútbol europeo. El conjunto ilicitano estará representado por el austriaco Affengruber, mientras que el Levante suma al australiano Mathew Ryan, un habitual de su selección en grandes torneos internacionales.

David Affengruber of Elche CF celebrates after scoring his team's first goal during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Elche CF and Atletico de Madrid at Estadio Manuel Martinez Valero on April 22, 2026 in Elche, Alicante, Spain. AFP7 22/04/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Francisco Macia / AFP7 / Europa Press;2026;SPAIN;SPORT;ZSPORT;SOCCER;ZSOCCER;Elche CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports; / Agencias

Más allá del número, ambas convocatorias refuerzan el valor de estos clubes como parte del ecosistema de élite, capaces de contar con futbolistas que alcanzan el máximo nivel internacional.

Valencia CF: de la histórica presencia mundialista a la mínima representación

El Valencia CF atraviesa uno de los momentos más discretos de su historia reciente en lo que a presencia mundialista se refiere. La edición de 2026 confirma una situación excepcionalmente reducida, con un único futbolista convocado (Eray Cömert), algo que no se repetía con esta baja cifra desde décadas atrás.

Históricamente, el club de Mestalla ha sido uno de los grandes protagonistas españoles en los Mundiales, especialmente durante su etapa dorada entre los años 2000 y 2010, cuando acumuló una importante nómina de internacionales en distintas selecciones. Jugadores como Aimar, Silva, David Villa o Marchena marcaron una época en la que el Valencia era una presencia habitual en las fases finales de los torneos de selecciones.

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Sin embargo, el contraste con la actualidad es evidente. La reducción a un solo representante en 2026 refleja un cambio de ciclo profundo, en el que el club ha perdido su influencia internacional en favor de otros 'proyectos emergentes'. Esta situación, además, adquiere un valor simbólico si se compara con épocas anteriores en las que el Valencia llegó a ser uno de los principales proveedores de talento mundialista de LaLiga.